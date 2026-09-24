Netanyahu'nun BM telaşı: Programı kısaldı... New York'ta gergin bekleyiş

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. toplantısına katılmak üzere New York'a gitti. İsrail basını, güvenlik yetkililerinin uyarılarının ardından Netanyahu'nun ABD'deki programının birkaç saatle sınırlandırıldığını ve konuşmasının ardından aynı gün İsrail'e döneceğini bildirdi.

NETANYAHU NEW YORK'A GİTTİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun New York programına ilişkin ayrıntıları açıkladı. Netanyahu'nun Nevatim Hava Kuvvetleri Üssü'nden ayrılarak New Jersey'deki bir askeri havaalanına inmesi planlandı.

Yediot Ahronot gazetesine göre Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda sabah oturumunun sondan bir önceki konuşmacısı olacak. Netanyahu'nun saat 21.00 civarında BM kürsüsüne çıkması ve yaklaşık 40 dakika konuşması bekleniyor.

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İsrail basını, Netanyahu'nun konuşmasının ardından geceyi ABD'de geçirmeden İsrail'e döneceğini aktardı.

GÜVENLİK UYARILARI ZİYARETİ KISALTTI

Kanal 13, güvenlik yetkililerinin son günlerde yapılan görüşmelerin ardından Netanyahu'nun ABD'deki kalış süresinin uzatılmamasını tavsiye ettiğini bildirdi. Netanyahu'nun da bazı görüşmelere katıldığı belirtildi.

Görüşmeler sırasında sunulan "istihbarat tablosunun", ziyaretin kısaltılması önerisine yol açan bazı uyarıları içerdiği aktarıldı. Ancak söz konusu uyarıların ayrıntıları açıklanmadı.

Maariv gazetesi ise ziyaretin kısa tutulmasının güvenlik endişelerinin yanı sıra New York'ta düzenlenmesi beklenen Filistin destekçisi protestolarla bağlantılı olduğunu yazdı.

Times of Israel de Filistin destekçisi grupların yanı sıra Siyonizm karşıtı Yahudi grupların Netanyahu'yu protesto edeceğini bildirdi.

NEW YORK'TA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

New York'ta BM Genel Kurulu nedeniyle kapsamlı güvenlik önlemleri uygulanıyor. NYPD, ABD Gizli Servisi ve diğer federal güvenlik birimleri BM çevresinde geniş bir güvenlik planı uyguluyor.

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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve NYPD Komiseri Jessica Tisch'in açıkladığı plana göre, BM Genel Merkezi çevresinde binlerce polis görev yapacak. Bölgede bomba imha ekipleri, özel operasyon birimleri, deniz ve hava ekipleri ile karşı terör birimleri de görev alacak.

NYPD, BM Genel Kurulu sırasında kentte protesto gösterilerinde artış beklendiğini açıkladı. Yetkililer, gösterilerin barışçıl şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını bildirdi.

"KORKUNÇ YALANLARI DUYUYORSUNUZ"

Netanyahu'nun İsrail'den ayrılmadan önce yaptığı açıklama dikkat çekti.

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Netanyahu, "Korkunç yalanları duyuyorsunuz, ben gerçek için savaşacağım. Sürprizler de olacak." dedi.

İsrail basını, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda gergin bir atmosferle karşılaşmasının beklendiğini aktardı ve geçen yılki konuşması sırasında çok sayıda ülke temsilcisinin Netanyahu kürsüye çıktığında salonu terk ettiğini hatırlattı.

NETANYAHU'NUN PROGRAMINDA TRUMP YOK

Netanyahu'nun New York ziyaretinde çok sayıda ülke lideriyle görüşmesi bekleniyor. Programa göre Netanyahu'nun Arjantin, Bolivya, Paraguay, Panama ve Etiyopya cumhurbaşkanları ile Kolombiya Başkan Yardımcısı ve Yunanistan, Slovenya ve Papua Yeni Gine başbakanlarıyla görüşmesi planlanıyor.

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İsrail basınında yer alan bilgilere göre Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump veya Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanmıyor.

MAMDANİ İLE NETANYAHU ARASINDAKİ GERİLİM TIRMANDI

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile Netanyahu arasındaki gerilim de ziyaret öncesinde gündeme geldi.

Mamdani, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararını uygulama konusunda New York yönetiminin bağımsız yasal yetkisinin bulunmadığını, ancak federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini söyledi.

Netanyahu'yu "soykırım mimarı" olarak niteleyen Mamdani, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." ifadelerini kullandı.

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Netanyahu ise Mamdani'ye sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajla karşılık verdi.

"Mamdani, BM'ye seni ifşa etmeye geliyorum" diyen Netanyahu, Hamas'ı desteklediğini öne sürdüğü Mamdani'yi New York'taki Yahudilere karşı isyanları ve kargaşayı kışkırtmakla suçladı.

Netanyahu, "BM'ye geliyorum. Senin hakkında gerçekleri söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

FRANSA, NETANYAHU'NUN UÇAĞINA YİNE HAVA SAHASINI AÇTI

Netanyahu'nun New York seyahati öncesinde Fransa da gündeme geldi. Paris yönetimi, İsrail Başbakanı'nı taşıyan uçağın ABD'ye giderken Fransız hava sahasını kullanmasına izin verdi.

Diplomatik bir kaynağa dayandırılan haberlere göre bu, Netanyahu'nun uçağının Fransa hava sahasını kullanmasına ilişkin beşinci izin oldu. Daha önce de 2025'te üç, 2026'da ise bir kez benzer izin verilmişti.

Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fourreau, karara tepki göstererek X hesabından, "Bu beşinci kez oluyor. Kendini küçük düşüren ve uluslararası hukuku çiğneyen bu Fransa'ya bir son verme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Fourreau ayrıca, "Macron yönetimindeki Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama emri bulunan bir suçlu olan Netanyahu'nun, BM Genel Kurulu'na katılmak için Fransız hava sahasından uçmasına bir kez daha izin veriyor" dedi.