Netanyahu’nun barışa niyeti yok

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Binlerce yedek askere görev emri gönderen İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki operasyonlarını genişletmeye hazırlanıyor. Ateşkese niyeti olmayan Başbakan Binyamin Netanyahu ise Hamas’la müzakerelerde arabuluculuk yapan Katar’a çattı.

‘HAMAS’A BASKI’ İÇİN

İsrail kabinesi Gazze’de genişletilmiş operasyonu onaylamak için toplanırken, ordunun on binlerce yedek askeri göreve çağırma emri verdiği bildirildi. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir’in cuma günü Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz’a, Gazze’de Hamas’a yönelik baskıyı arttırma yönünde bir plan sunduğu iddia edilmişti. İsrail medyasının bildirdiğine göre, genişlemeyle “Hamas’a ateşkes anlaşması müzakere etme baskısını arttırmak” amaçlanıyor. Yedek askerler, Gazze’de yeni bir saldırıya liderlik edecek düzenli askerlerin yerini alarak İsrail’in Lübnan sınırına ve işgal altındaki Batı Şeria’ya konuşlandırılacak. Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğuyla ocak ayında varılan ateşkesi tek tarafı bozan İsrail, 18 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne karadan ve havadan saldırmayı sürdürüyor.

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‘DOHA KARARINI VERSİN’

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze saldırısının yeniden başlamasından bu yana savaşı sürdürme çağrılarını giderek daha fazla dile getiriyor. Netanyahu son olarak arabuluculardan Katar’ı “iki taraflı oynamakla” suçladı. İsrail Başbakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, “İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in medeniyet ve barbarlık arasında kurtuluş savaşı” verdiği belirtildi. Paylaşımda Netanyahu’nun, “Katar’ın her iki tarafla oynamayı bırakıp, medeniyetin tarafında mı yoksa Hamas barbarlığının tarafında mı olduğuna karar vermesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari, Netanyahu’nun açıklamasını “en temel siyasi ve ahlaki sorumluluk standartlarının çok gerisinde” olarak nitelendirdi.

HUSİLER HAVALİMANI YAKININI VURDU

Yemen’deki İran destekli Husi isyancılar tarafından fırlatılan bir füze, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı yakınlarına düştü. Üçüncü terminalin yanına isabet eden füze nedeniyle altı kişi hafif şekilde yaralandı, hava trafiği ise kısa süreliğine durduruldu. İsrailli güvenlik kaynakları, hem İsrail’in Arrow hem de ABD yapımı THAAD savunma sistemlerinin füzeyi durdurmada başarısız olduğunu ve bu olayın, Gazze’de savaşın yeniden başlamasından bu yana önlenemeyen ilk saldırı olduğunu açıkladı. Husiler saldırıyı doğrulayarak bunun “uluslararası havayollarına yönelik bir uyarı” olduğunu duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise sert bir karşılık vereceklerini belirterek, “Bize saldıranlara yedi katı güçle saldıracağız” dedi.