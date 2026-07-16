Netanyahu'nun ABD ziyareti iptal edildi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin iptal edildiği bildirildi.
GEREKÇE OLARAK CENAZE TÖRENİ GÖSTERİLDİ
İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ABD ziyaretini iptal etme kararının, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna ertelenmesi nedeniyle alındığı belirtildi.
Netanyahu'nun, planlanan ziyaret kapsamında cumartesi gecesi İsrail'den ayrılması bekleniyordu.
TRUMP İLE GÖRÜŞME İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ YÜRÜTÜLÜYORDU
İsrail'de yayımlanan Israel Hayom gazetesi, ziyaret öncesinde Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme ayarlanması için İsrail tarafının yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğunu yazmıştı.