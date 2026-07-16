×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Netanyahu'nun ABD ziyareti iptal edildi

Güncelleme Tarihi:

#Netanyahu#ABD#Ziyaret
Netanyahunun ABD ziyareti iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 12:44

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreni için gerçekleştireceği ABD ziyaretini iptal etti.

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin iptal edildiği bildirildi.

GEREKÇE OLARAK CENAZE TÖRENİ GÖSTERİLDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ABD ziyaretini iptal etme kararının, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna ertelenmesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Netanyahu'nun, planlanan ziyaret kapsamında cumartesi gecesi İsrail'den ayrılması bekleniyordu.

TRUMP İLE GÖRÜŞME İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ YÜRÜTÜLÜYORDU

İsrail'de yayımlanan Israel Hayom gazetesi, ziyaret öncesinde Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme ayarlanması için İsrail tarafının yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğunu yazmıştı.

Gözden KaçmasınNetanyahuya çekil dedi: Saldırmaya devam etti... Uzmanlar Trump’ın büyük planını anlattı: Asıl hedefi İran değilNetanyahu'ya 'çekil' dedi: Saldırmaya devam etti... Uzmanlar Trump’ın büyük planını anlattı: Asıl hedefi İran değilHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Netanyahu#ABD#Ziyaret

BAKMADAN GEÇME!