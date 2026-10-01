Netanyahu'nun '11 Eylül' hevesi havada kaldı! İsrail basını: Savaş sebebi

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İsrail basınında, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan olayın ardından dikkat çeken bir savaş senaryosu gündeme geldi. Maariv, soruşturmanın olayın arkasında bir devlet bulunduğunu ortaya çıkarması halinde İsrail'in söz konusu ülkeye karşı güç kullanmasının gündeme gelebileceğini ve bunun savaş ilanı anlamına gelebileceğini yazdı.

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FZ1073 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Dubai'den Tel Aviv'e ilerlediği sırada acil durum sinyali verdi. Uçağın "7500" kodunu göndermesi üzerine İsrail güvenlik birimleri uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale ihtimalini değerlendirdi ve İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları havalandı.

Uçak daha sonra Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki havalimanına güvenli şekilde indi.

NETANYAHU: UÇAĞI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Pilotlardan biri diğerini bıçakladı ve görünüşe göre uçaktaki herkesle birlikte uçağı düşürmeye çalıştı" dedi.

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İsrailli hükümet yetkilileri, "11 Eylül benzeri bir felaketin son anda önlendiğini" savundu. Muhalefet ise hükümet yetkililerini ülkenin güvenliği üzerinden "ucuz siyaset" yapmakla suçladı.

Netanyahu olası bir terör bağlantısı hakkında yorum yapmazken, İsrail güvenlik birimlerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

İSRAİL'DE '11 EYLÜL' SENARYOSU İÇİN ÖZEL PLAN

Kan News'te yer alan haberde, İsrail Hava Kuvvetleri'nin sivil yolcu uçaklarının kullanıldığı terör saldırılarına karşı özel bir planı bulunduğu kaydedildi.

Haberde, söz konusu planın 11 Eylül 2001'de ABD'deki İkiz Kuleler'e yönelik saldırıların ardından hazırlandığı belirtildi. Planın, yolcu uçaklarının terör saldırılarında kullanılmasına karşı İsrail'in nasıl hareket edeceğini belirlediği aktarıldı.

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MAARİV: SAVAŞ SEBEBİ

Maariv'in haberinde, soruşturmanın sonucunun İsrail açısından kritik olduğu vurgulandı.

Mossad ve Şin Bet'in olayın arkasındaki motivasyonu, saldırganın amacını ve eylemin tek başına mı yoksa bir devlet veya örgütün yönlendirmesiyle mi gerçekleştirildiğini araştırdığı belirtildi.

Maariv, olayın arkasında bir devlet bulunduğunun ortaya çıkması halinde tablonun tamamen değişeceğini savundu. Haberde, "Eğer saldırının arkasında bir devletin olduğu ortaya çıkarsa, bunun çok geniş kapsamlı sonuçları olur; zira bu, İsrail'in o devlete karşı ateş açmasını gerektirir" ifadeleri kullanıldı.

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İsrail basınındaki değerlendirmede, bir uçağın düşürülmesi, düşürülmeye teşebbüs edilmesi veya kaçırılmasının İsrail açısından güç kullanma gerekçesi oluşturabileceği belirtildi. Bu çerçevede haberde, "Bu, savaş ilan etmek için bir nedendir" ifadesine yer verildi.

Ancak olayın arkasında herhangi bir devlet bulunduğunu ortaya koyan kesinleşmiş bir bulgu bulunmuyor. Flydubai ise olayın ardından yolcuların güvende olduğunu açıklarken, olayın nedenlerine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyir halindeyken önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

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Kanal 12 televizyonu, olayın iki pilot arasındaki kavgadan kaynaklandığını aktarmıştı. Kanal 12'ye göre yardımcı pilotun, kaptan pilota bıçakla saldırdığı ve uçağı düşürmeye çalıştığı iddia edilmişti.

İsrail basınında yer alan sonraki haberlerde, Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı ve kabin ekibiyle bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girip müdahale ettiği ileri sürüldü.

Netanyahu, olay sırasında pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu" söylerken, BAE merkezli hava yolu şirketi Flydubai, kokpitte yaşanan kavganın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.