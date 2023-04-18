Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Netanyahu’dan yumuşama sinyali: Denge arıyorum

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Netanyahu#ABD
Netanyahu’dan yumuşama sinyali: Denge arıyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 07:00

İsrail’de sokak gösterileri ve siyasi kaos ihtimali üzerine tartışmalı yargı reformu sürecini askıya alma kararı alan Başbakan Binyamin Netanyahu, Amerikan NBC kanalında “Meet the Press” programında ‘yumuşama’ sinyali verdi.

Haberin Devamı

Yargı reformlarının beklemeye alındığını ifade eden Netanyahu, hükümetin mola verdiğini ve karşıt görüşler arasında denge kurmaya çalıştığını kaydetti. “Toplumumuzun her iki tarafında da karşıt görüşler var” diyerek İsrail’in bölünmüş yapısını da kabul eden Netanyahu, tartışmaların sonunda bir uzlaşmaya varılacağını umduğunu ifade etti. İsrail tarihinin en aşırı sağcı hükümeti, geçen ay başbakanı görevden almayı zorlaştıran bir kararı kabul etmiş, ayrıca Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini sınırlandırmak için harekete geçmişti. Ancak protestoların ülkede iç savaş tetikleyebileceği iddiaları ve ABD’nin baskıları üzerine süreç askıya alınmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Netanyahu#ABD

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden çok özür diliyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden çok özür diliyoruz?

#Bir Sorudan Fazlası
Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor Hindistan, Çini tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi

Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor! Hindistan, Çin'i tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi?

#Çin
Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz! 'İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz'

#Antik Mısır Medeniyeti