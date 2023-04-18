Netanyahu’dan yumuşama sinyali: Denge arıyorum

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Yargı reformlarının beklemeye alındığını ifade eden Netanyahu, hükümetin mola verdiğini ve karşıt görüşler arasında denge kurmaya çalıştığını kaydetti. “Toplumumuzun her iki tarafında da karşıt görüşler var” diyerek İsrail’in bölünmüş yapısını da kabul eden Netanyahu, tartışmaların sonunda bir uzlaşmaya varılacağını umduğunu ifade etti. İsrail tarihinin en aşırı sağcı hükümeti, geçen ay başbakanı görevden almayı zorlaştıran bir kararı kabul etmiş, ayrıca Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini sınırlandırmak için harekete geçmişti. Ancak protestoların ülkede iç savaş tetikleyebileceği iddiaları ve ABD’nin baskıları üzerine süreç askıya alınmıştı.