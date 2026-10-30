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Netanyahu'dan yeni hükümet çalışmalarında ilk hamle

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#İsrail Seçimleri#Binyamin Netanyahu#Itamar Ben Gvir
Netanyahudan yeni hükümet çalışmalarında ilk hamle
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 17:00

İsrail'de salı günü yapılan meclis seçimlerinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için çalışmalarına başladı. Netanyahu, hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk görüşmesini aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ve Yahudi Gücü Partisi lider​​​​​​​i Itamar Ben-Gvir ile gerçekleştirdi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim sonrasında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ve Yahudi Gücü Partisi lider​​​​​​​i Itamar Ben-Gvir'le hükümet kurma çalışmaları kapsamında bir araya geldi. Ben-Gvir, dün Netanyahu ile uzun süreli bir toplantı yaptı.

Aşırı sağcı partiden yapılan açıklamada, "Netanyahu ile Ben-Gvir arasındaki görüşmede sağcı hükümetin muhafaza edilmesi ve 'terör destekçilerinin' desteğini alan solcu bir hükümetin kurulmasının engellenmesi yolları ele alındı." denildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu ve Ben-Gvir, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot’un en güçlü isim olarak öne çıktığı muhalefet bloğunun İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurmasından endişe ediyor.

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Netanyahudan yeni hükümet çalışmalarında ilk hamle

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

BEN-GVİR'İN NETANYAHU'YA YÖNELİK SUÇLAMASI

Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet politikasının ardındaki isimlerden biri olarak öne çıkan Ben-Gvir, seçimlerden önce Netanyahu'nun ABD yönetimine, kendisini dışlayarak muhalefet lideri Gadi Eisenkot ile hükümet kurma sözü verdiğini öne sürüyordu.

Netanyahudan yeni hükümet çalışmalarında ilk hamle

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot

İsrail'de 27 Ekim Salı günü yapılan parlamento seçimlerinde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yusuf Cabbarin liderliğindeki Ortak Liste ve Mansur Abbas'ın Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) toplamda 19 milletvekili elde ederek İsrail Meclisinde kilit konuma oturdu.

Arap partilerinin bu denli yüksek sandalye sayısına ulaşmasının ardından 53 milletvekili çıkaran Netanyahu'nun iktidar bloku ile 48 sandalyede kalan Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun tek başına hükümet kurma ihtimali bulunmuyor.

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#İsrail Seçimleri#Binyamin Netanyahu#Itamar Ben Gvir

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