Netanyahu’dan Ürdün’e sürpriz ziyaret

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İsrail tarihinin en sağcı ve dini açıdan en muhafazakâr hükümetinin başına geçmesinden bu yana Netanyahu ilk yurtdışı ziyaretini bu ülkeye gerçekleştirdi.

4 YIL SONRA İLK

Ürdün Kraliyet makamından yapılan açıklamada iki liderin Mescid-i Aksa’daki tarihsel ve hukuki statüsünün ele alındığı belirtilerek, Kral Abdullah’ın İsrail’i Mescidi Aksa’nın statükosuna saygı duymaya çağırdığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Kral Abdullah’ın İsrail’e İsrail-Filistin ihtilafında nihai barışçıl bir çözüm bulma umutlarını baltalayan “şiddet eylemlerini durdurması” için çağrıda bulunduğu aktarıldı. Kral Abdullah ile Netanyahu, en son 2018’de kamuoyuna açıklanmayan gizli bir ziyaret ile bir araya gelmişti. Mescid-i Aksa’nın yer aldığı Harem-üş Şerif yerleşkesine İsrailli aşırılıkçıların zaman zaman baskın düzenlemesi bölgede tansiyonu yükseltiyor.