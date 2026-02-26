Netanyahu'dan Türkiye karşıtı plan! 'Altıgen ittifakın ilk adımı'

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 22 Şubat’ta kabine toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada “altıgen ittifak” adını verdiği yeni bir bölgesel yapılanmadan söz etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı ve İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin aktardığı metne göre Netanyahu, “Ortadoğu çevresinde ve içinde ittifaklar altıgeni” olarak tanımladığı bütüncül bir sistem kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Netanyahu, söz konusu ittifakın; Hindistan, çeşitli Arap ve Afrika ülkeleri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) başta olmak üzere bazı Arap, Afrika ve Asya ülkelerini kapsayacağını ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ziyareti öncesi konuşan Netanyahu, ittifakın detaylarını paylaşmadı.

Haberin Devamı

NETANYAHU'DAN "OSMANLI" ÇIKIŞI

Modi’nin ziyareti kapsamında İsrail Meclisi’nde düzenlenen özel oturumda konuşan Netanyahu, Hindistan askerlerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında kendilerine yardım ettiğini öne sürdü.

Birinci Dünya Savaşı döneminde İsrail devleti bulunmamasına ve Filistin’deki Yahudi nüfusunun sınırlı olmasına rağmen Netanyahu, İngiliz ordusu saflarında Osmanlı’ya karşı savaşan Hintli askerlerin “İsrail’in özgürlüğüne katkı sağladığını” iddia etti. Netanyahu, Osmanlı Devleti’ni ise “işgalci” olmakla suçladı.

Netanyahu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Birinci Dünya Savaşı’nda biz henüz Osmanlı işgali altındayken, bu ülkeyi özgürleştirmemize yardım edenler içinde Yahudi savaşçıların da bulunduğu İngiliz ordusu ile Hintli askerler ve komutanlar vardı. Hindistan askerlerinin bizim için can vermesini unutmayacağız.”

İSRAİL BASINI: TÜRKİYE YENİ DELHİ'Yİ RAHATSIZ ETTİ

İsrail gazetesi Yedioth Ahronot, Hindistan ile Türkiye arasında artan gerilimin gölgesinde ziyaretin gerçekleştiğini iddia etti. Ynet’e göre Netanyahu, "Türkiye’nin bölgesel etkisine karşı" yeni bir denge oluşturmyı ve bu denklemde Modi’yi kullanmayı hedefledi.

Haberin Devamı

"Ankara’nın Pakistan ve Bangladeş’e askeri yardım sağlaması Yeni Delhi’yi oldukça rahatsız etti" ifadesini kullanan gazete, Türkiye ile artan gerilimin ardından Hindistan'ın İsrail ile ilişkileri derinleştirme yoluna gittiğini kaydetti.

Gazetede yer alan değerlendirmede, "Hindistan, Türkiye'yi karşısına alarak Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru IMEC üzerinden ülkesini Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail hattıyla Avrupa’ya bağlayan projeye yöneldi." sözleri yer aldı.

Ynet’in aktardığına göre, Netanyahu söz konusu planı henüz olgunlaşmadan kamuoyuna duyurdu. Sürecin resmi aşamaya geçmesi uzun süre beklenmezken üst düzey savunma yetkilileri, Savunma Bakanı Yisrael Katz başkanlığında bazı ön değerlendirme görüşmeleri yapıldığını ancak ortada alınmış bir hükümet kararı bulunmadığını ileri sürdü.

Haberin Devamı

"ALTIN İTTİFAK"

Yeni Delhi merkezli The Week ise “Türkiye’ye Tel Aviv’den mesaj” başlıklı haberinde şu değerlendirmeyi yaptı:

“Modi’nin ziyareti ‘altın ittifakı’ detaylandırmak üzere kritik bir zamanda gerçekleşti. Hindistan ile İsrail’in stratejik ortaklığı, Orta Doğu’da her geçen gün artan ve artık durdurulamamasından endişe edilen Türk gücüne karşı koymak için kilit bir rol oynayacak.”

Haberde, Hindistan’ın Ankara’ya karşı önlemlerini artırdığı öne sürülerek şu ifadeler kullanıldı:

“Kendi inisiyatifimizle savaşa girmek son tercihimiz olur. Fakat Türkiye’yi Batı Asya’da büyük bir engel olarak görüyoruz. Bu ittifak bağlamında eğer Türkleri kızdıracaksak, neden olmasın?”

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Netanyahu, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile birlikte.

Aynı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu sayesinde Türkiye’nin her geçen gün güç kazandığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

“Ankara’nın güçlenmesi, bizim Washington’daki konumumuzu da zedeliyor. Trump ile son zamanlardaki yakın diyalogları ortada. Eğer bu ittifakı kısa sürede etkili bir şekilde hayata geçirebilirsek, bilinen tüm ezberler bozulacaktır. Küresel savunma pazarında lider konumunda olan Türkiye ile rekabet kızışacak ve Orta Doğu’daki dengeler daha da karmaşık hale gelecektir.”

Haberin Devamı

“TÜRKİYE'YE KARŞI İLK ADIM"

Hint basınından Daily New Post, Modi’nin ziyaretini “Türkiye’yi engellemek için altıgen ittifakının ilk adımı” olarak değerlendirdi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Netanyahu’nun ittifak davetini yüz yüze değerlendirmek için Modi, Tel Aviv’e olağanüstü bir ziyaret planladı. Jeopolitik açıdan bu ittifak, bizim için bölgede artan Türk gücüne karşı bir kalkan niteliğinde olacak. Türkiye, Pakistan’la olan çatışmamızda onlara olan desteğini açıkça dile getirdi. Bizlerin de yeni bir blok oluşturarak buna karşılık vermemizin vakti geldi.”

PROTESTONUN ÖNÜNE GEÇİLDİ

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin genel kuruldaki konuşması öncesinde yaşanan protesto dikkat çekti.

Haberde, Modi’nin konuşması öncesinde İsrail muhalefetinin protesto amacıyla salonu boşalttığı belirtildi. Boş kalan koltukların ise eski İsrail milletvekilleri tarafından doldurulduğu aktarıldı. Protestonun uluslararası bir krize dönüşmemesi için koltukların boş kalmasının önüne geçildiği ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Meclisi'nde (Knesset) konuşma yapıyor.

İsrail muhalefetinin, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun Yüksek Mahkeme Başkanı Yitzhak Amit’i davet etmemesi nedeniyle özel oturumu protesto ettiği bildirildi.

Muhalefet milletvekilleri, Modi’nin konuşmasından önce salonu terk ederken, oturuma davet edilen eski milletvekillerinin muhalefet sıralarına yerleştiği kaydedildi.

İki günlük resmi ziyaret kapsamında İsrail’de bulunan Modi, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada ülkesinin “şu anda ve gelecekte İsrail’in yanında tam bir inançla durduğunu” söyledi.

Konuşmasını “Yaşa İsrail halkı” sloganıyla tamamlayan Modi, İsrail’in “acılarını paylaştıklarını” ifade etti.

Modi ayrıca, ülkesinin İbrahim Anlaşmaları’na destek verdiğini vurguladı.

Gözden Kaçmasın Altıgen İttifak’ın hedefi Türkiye mi Haberi görüntüle