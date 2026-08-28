Netanyahu'dan Türkiye itirafı: Canlı yayında ilk kez yanıtladı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail televizyonuna verdiği röportajda Türkiye ile olası çatışma ihtimalinden Suriye'deki gelişmelere ve Gazze'ye yönelik saldırılara kadar Tel Aviv yönetiminin bölgesel politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'ÇATIŞMA ARAYIŞINDA DEĞİLİM'

Türkiye ile doğrudan bir çatışma arayışında olmadığını söyleyen Netanyahu, İsrail'in güvenliği için askeri kapasitesini sürekli geliştirmesi gerektiğini savundu.

"Çatışma arayışında değilim" diyen Netanyahu, İsrail'in güçlü askeri kabiliyetlere sahip olması gerektiğini belirtti.

Netanyahu, "Çünkü niyetler değişir; özellikle de zayıf olduğunuzda. Zayıfsanız size saldırırlar, güçlüyseniz size saygı duyarlar. Barışı da güçlü olanlarla yaparlar. Bu nedenle gücümüzü sürekli artırmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Bölgedeki güç dengelerinin değiştiğini ileri süren Netanyahu, "Bir güç zayıflıyor, başka bir güç yükseliyor. Ancak yükselmesi gereken en önemli güç bizimki olmalı" dedi.

TÜRKİYE'YE AÇIK MESAJ: "GÜNEYE GELDİĞİNİ GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Suriye'deki gelişmelere de değinen Netanyahu, İsrail'in bu ülkede bir "güvenlik bölgesi" kurmaya karar verdiğini açıkladı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin de bulunduğunu belirten Netanyahu, Ankara'nın daha güneye ilerlemesini istemediklerini açıkça ifade etti.

Netanyahu, "Türkiye'nin güneye geldiğini görmek istemiyorum" dedi.

İsrail Başbakanı, Suriye'deki Türk askerlerinin konuşlanmasına ilişkin mesajların ABD aracılığıyla, farklı kanallar üzerinden ve doğrudan Şam yönetimine iletildiğini öne sürdü.

Netanyahu, Suriye'de daha önce belirli bir statükonun bulunduğunu savunarak bu düzenin değiştiğini veya değiştirilmeye çalışıldığını iddia etti.

"MESAJIMIZI KİNETİK YOLLARLA VERMEK ZORUNDA KALDIK"

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Netanyahu, İsrail'in Suriye'deki askeri havalimanına yönelik saldırısına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı, "Görünüşe göre mesajımızı almamışlardı. Bizim tabirimizle 'kinetik yollarla' mesaj vermek zorunda kaldık" dedi.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda bulunan terk edilmiş Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

Suriyeli bir yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirtmişti. Saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumda bulunan bir yapının hedef alındığı kaydedilmişti. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.

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NETANYAHU'DAN GAZZE MESAJI: "AYRILMIYORUZ"

Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin tutumunu da yineledi ve İsrail'in bölgeden çekilmeyeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı, "Gazze Şeridi'nden ayrılmıyoruz. Hamas ortadan kaldırılana kadar yeniden yapılanma olmayacak. İhtiyaç duyduğumuzda herkese saldırma üstünlüğümüzü koruyoruz. Bu bizim güvenliğimiz. Bu bizim varlığımız. Güvenlik her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun açıklamaları, Türkiye'nin Suriye'deki askeri ve stratejik varlığının İsrail yönetiminin bölgesel güvenlik hesaplarında önemli bir başlık olduğunu ortaya koydu.