Netanyahu'dan Türkiye hakkında hadsiz sözler! Hem provokatif hem skandal iddia

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin skandal iddialarda bulundu.

Abu Ali Express isimli Telegram kanalına konuşan Netanyahu, İsrail tarafından işgal edilen Güney Suriye'deki toprakların Türkiye tarafından işgal edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Netanyahu, Türkiye ile İsrail arasında bir arada yaşama düzeni istediklerini ancak sahadaki dengeleri koruma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Netanyahu, Ankara ve Tel Aviv arasındaki ilişkilerin İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bozulduğunu kaydetti.

NETANYAHU'DAN TEPKİ ÇEKEN İDDİALAR

Times of Israel'in aktardığı habere göre Netanyahu, Türkiye’nin zaman zaman "kararlı ve aşırı söylemler" kullandığını öne sürdü.

Türkiye'nin İsrail sınırına yakın bir bölgeye girmesine izin vermediklerini öne süren Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

“Çok inatçı ve aşırı bir şekilde konuşuyorlar, biz de buna karşı çıkıyoruz. Ancak pratikte, Güney Suriye’ye girmelerini engelledik. Sınırlarımıza yakın bir noktaya girmek istediler. Bunun olmayacağını söyledim"

Netanyahu, Türkiye ile belirli bir mesafeyi koruduklarını ve Ankara'nın bölgedeki kapasitesini yakından izlediklerini belirtti ve “Düşman aramıyoruz ancak bölgedeki hiçbir ülkenin bizi tehdit etmesine de izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile çatışmadan kaçındıklarının altını çizen Netanyahu, “Ülkemizi korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Ama mümkünse önce temas kurar, aynı zamanda sahada da kararlı bir duruş gösteririz” diye konuştu.