Netanyahu’dan tuhaf açıklama: ‘Sivil ve savaşçı ölümleri bire bir oranda’

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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de 7 aydır süren savaşta öldürülen sivillerle Hamas savaşçılarının oranının yaklaşık bire bir olduğunu söyledi. Amerikalı yazar Dan Senor’un podcast programına katılan Netanyahu, Gazze’de yaşanan ölümlerle ilgili, “On dört bin Hamas savaşçısı öldürüldü, muhtemelen on altı bin civarında da sivil öldürüldü” dedi. Netanyahu ordunun “sivil-savaşçı ölüm oranını bire birde tutmasının başarı sayılabileceğini” ifade etti.

‘SÜRGÜN FİKRİNE AÇIĞIZ’

Gazze’deki harekâtların uzun süre daha devam edeceğini kaydeden İsrail lideri, sonraki aşamada Arap ülkelerinin desteğiyle bölgede sivil bir yönetimin tesis edilebileceğini söyledi. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır daha önce de benzer söylemlerde bulunan Netanyahu’ya “İsrail’in savaş sonrası Gazze’de ne olacağına karar verme hakkı yok” diyerek tepki göstermişti. Netanyahu, Hamas liderlerinin teslim olması durumunda “sürgüne gönderilmeleri seçeneğine açık olduklarını” da dile getirdi.

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İsrail, Gazze’de sürekli artan sivil kayıpları nedeniyle ateşkes sağlanması yönünde giderek artan uluslararası baskıyla karşı karşıya.

BM’NİN CAN KAYBI GÜNCELLEMESİ TARTIŞMA YARATTI

BİRLEŞMİŞ Milletler’in insani işler koordinasyon ofisi OCHA’nın Gazze’deki savaşta ölenlerin sayısını 24 bin 686 olarak vermesi tartışma yarattı. OCHA’nın web sitesinde yayınlanan rakamın, Gazze’deki sağlık bakanlığının bildirdiği 35 binden düşük olması, İsrail medyasında “ölü sayılarının abartıldığının kanıtı” olarak yorumlandı. OCHA, 24 bin 686 rakamının “yalnızca kimliği tespit edilenlerden” oluştuğunu, tahmini toplam ölü sayısının 35 bin civarında olduğunu açıkladı. BM sözcüsü Farhan Haq, “kimlik belirleme süreci devam ettikçe kadın ve çocuk kayıplarının sayısının artmasının beklendiğini” söyledi.