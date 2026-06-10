Netanyahu'dan Trump'a rest! 'Bırakabilir' demişti: Cevap gecikmedi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yeniden adaylığına ilişkin tartışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve anket sonuçları siyasi gündemi hareketlendirdi. İsrail’de yaklaşan seçim süreci, hem iç politik dengeler hem de ABD ile ilişkiler açısından kritik bir döneme işaret ediyor.

TRUMP: BIRAKABİLİR

ABC News Washington Baş Muhabiri Jonathan Karl, X hesabından yaptığı paylaşımda Donald Trump’ın Netanyahu’nun yeniden aday olup olmayacağına ilişkin değerlendirmesini aktardı.

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Karl, Trump’ın şu ifadelerini kullandığını belirtti:

“Bilmiyorum, bırakabilir ama inanılmaz bir kariyeri oldu. Devam etmek istiyor mu?”

İsrail’de seçimler, 7 Ekim 2023 Hamas saldırılarının ardından ülkenin güvenlik politikalarını yeniden şekillendiren süreçten sonraki ilk sandık sınavı olacak.

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NETANYAHU YENİDEN ADAY: LİKUD PARTİSİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi, yaptığı kısa açıklamada Başbakan’ın yaklaşan seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu. Açıklamada Netanyahu’nun yarışacağı ve seçimi kazanmasının beklendiği ifade edildi.

İsrail’de seçim tarihi henüz resmiyet kazanmasa da, sürecin Ekim ayına kadar tamamlanması gerekiyor.

ANKETLERDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından 9 Haziran’da yayımlanan ankete göre, halkın yüzde 61’i Netanyahu’nun yeniden aday olmaması gerektiğini düşünüyor.

Anketler ayrıca Netanyahu liderliğindeki koalisyonun bir sonraki seçimde parlamentoda çoğunluğu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Buna rağmen muhalefetin de parçalı yapısı nedeniyle hükümet kurmasının zor olabileceği değerlendiriliyor.

SAVAŞLAR, PROTESTOLAR VE SİYASİ KRİZLER

Aralık 2022’de İsrail tarihinin en sağcı koalisyonuyla yeniden iktidara gelen Netanyahu, Gazze, Lübnan ve İran’a yönelik askeri operasyonlar öncesinde de ülke içinde kitlesel hükümet karşıtı protestolarla karşı karşıya kalmıştı.

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İsrail, 7 Ekim 2023 Hamas saldırısından bu yana ilk kez sandığa gitmeye hazırlanırken, iç siyasetteki gerilim seçim atmosferini daha da sertleştiriyor.

WASHINGTON–TEL AVİV HATTINDA GERGİN İŞ BİRLİĞİ

ABD’li ve İsrailli yetkililer, 28 Şubat’ta İran’a yönelik ortak operasyonun ardından Trump ile Netanyahu arasında zaman zaman gerilim yaşansa da stratejik iş birliğinin sürdüğünü savunuyor.

Ancak kulislerde farklı iddialar da gündeme geliyor.

“TRUMP, NETANYAHU’YA SİNİRLENDİ” İDDİASI

ABD merkezli Axios, geçtiğimiz günlerde yayımladığı haberinde Trump ile Netanyahu arasında geçen telefon görüşmesine dair dikkat çekici iddialar ortaya koymuştu.

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Haberde, Trump’ın Lübnan’daki gerilimin tırmanmasından Netanyahu’yu sorumlu tuttuğu ve İsrail’in orantısız güç kullandığını ifade ettiği öne sürüldü.

Ayrıca Trump’ın Netanyahu için, “Sen kahrolası bir delisin” dediği iddiası da haberde yer aldı.