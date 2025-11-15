Netanyahu’dan Suriye açıklaması: Şara’yı yapacaklarına göre değerlendireceğiz

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avustralyalı televizyon sunucusu Erin Molan’ın YouTube kanalına verdiği röportajda, Suriye’deki yeni yönetime bakışı, hakkındaki yolsuzluk yargılaması ve af tartışmaları ile New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyle ilgili soruya, Şara’yı sahada ne yapacağına göre değerlendireceğini söyledi. “Suriye barışçıl bir ülke olacak mı? Ordusundaki cihatçıları ayıklayacak mı? Golan Tepeleri’ne bitişik bir silahsızlandırılmış bölge oluşturacak mı?” diye soran Netanyahu, Dürzilere koruma sağlayan bir düzenleme de istediklerini, ancak bu saydıkları gerçekleşirse ikili ilişkilerde ilerleyebileceklerini kaydetti.

AF TALEBİNE SOĞUK BAKIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın mektupla kendisi için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’tan af talebinde bulunmasına minnettarlığını dile getiren Netanyahu, yolsuzluk suçunu kabul ettiği anlamına gelmesi halinde af talebinde bulunmayacağını belirtti. Herzog’un af çıkartabilmesi için Netanyahu’nun suçunu itiraf ederek talepte bulunması gerekiyor. Netanyahu, üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında “rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yargılanıyor. New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani’nin, kenti ziyaret etmesi halinde kendisini gözaltına aldırtacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin Netanyahu, “Oraya gitmekten korkuyor muyum? Kesinlikle hayır” dedi. Netanyahu, Mamdani’nin ekonomi ve antisemitizmin ne olduğunu bilmeyen eğitimsiz bir lider olduğunu iddia etti.