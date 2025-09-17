Netanyahu’dan skandal sözler: ‘Kudüs bizim şehrimiz’

Haberin Devamı

İSRAİL ordusunun dün sabah Gazze’ye kara harekâtı başlatmasının hemen ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Doğu Kudüs’te katıldığı bir programda konuşan Binyamin Netanyahu, Kudüs’ün İsrail’in parçası olduğunu iddia ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

İsrail Başbakanlık hesabı tarafından paylaşılan videoya göre Netanyahu katıldığı programda, dönemin Türkiye Başbakanı ile aralarında geçen bir diyaloğu anlatarak, halihazırda İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmekte olan ve her fırsatta İsrail’in Türkiye’den talep ettiği taş tabletle ilgili hikâyesini şöyle paylaştı: “1998’de Türkiye başbakanını ağırladım. Adı (Mesut) Yılmaz’dı. O dönemde Türkiye ile ilişkilerimiz çok güzeldi. Başbakanlık konutunda harika bir akşam yemeğinden sonra, oturma odasında kahve içtik. Ve ben, ‘Başbakan, sizden bir ricam olacak’ dedim. O da, ‘Evet, buyurun’ dedi. Ben de, ‘İbranice yazılmış bir taş tablet var’ dedim. İşte tam burada, Kral Hizkiya tarafından 2700 yıl önce kazılmış, bu da Kral Davut’tan 300 yıl sonrasına denk geliyor ve burada. Ölü Deniz Parşömenleri hariç, İsrail’deki en önemli arkeolojik keşif. Ve ben dedim ki, ‘Bir teklifim var. Müzelerimizde binlerce Osmanlı eserinin bulunduğunu biliyorsunuz. İstediğinizi seçebilirsiniz. Alabilirsiniz. Bir değişim yapalım’ dedim. ‘Hayır, üzgünüm. Bunu yapamam’ dedi. Ben de, ‘Müzelerimizdeki tüm eserleri alın’ dedim. O da, ‘Hayır, bunu yapamam’ dedi. ‘Peki, fiyatını söyleyin’ dedim. O da, ‘Başbakan Netanyahu, fiyatı yok’ dedi. Ben de, ‘Neden?’ dedim. O da, ‘İstanbul’un o zamanki belediye başkanının başını çektiği, büyüyen bir İslamcı seçmen kitlesi var, adını biliyorsunuz ve İsrail’e Kudüs’ün 2700 yıl önce bir Yahudi şehri olduğunu gösteren bir tablet vermemiz Türk halkının bir kesiminde öfkeye yol açar’ dedi.”

Sözlerini, Erdoğan’ı hedef alarak sürdüren Netanyahu, “İşte buradayız. Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Bu senin şehrin değil. Bu bizim şehrimiz. O her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu’nun Erdoğan’ı hedef alan sözlerine, “Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sözleri yok hükmündedir” ifadeleriyle tepki gösterdi. İletişim Başkanı Burhaneddin Duran da yaptığı paylaşımda özetle, “İşlediği savaş suçları sebebiyle uluslararası mahkemelerce yargılanan, yol açtığı insani trajedi sebebiyle insanlık vicdanında mahkûm edilen Netanyahu’nun, insanlığın ortak mirası olan kadim Kudüs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerinin hiçbir hükmü yoktur” ifadelerini kullandı.