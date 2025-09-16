Netanyahu'dan skandal sözler: 'Kudüs bizim şehrimiz'

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada skandal sözlere imza attı.

Sabah saatlerinde Gazze’ye yoğun kara saldırıları başlatmasının ardından konulan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık hesabından yapılan paylaşımdaki videoda "Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek" ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ AKADEMİSYEN VE EMEKLİ ALBAY TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Siyonist akademisyen Meir Masri, Katar saldırısı sonrası, "Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir. Bugün Katar, yarın Türkiye. İsrail terörle mücadele ediyor." şeklinde alçak tehditlerde bulundu.

İsrailli emekli albay Dr. Moşe Elad, İsrail'in saldırgan tavırlarına verdiği tepki nedeniyle Türkiye’nin de İsrail’in hedef listesine girebileceğini iddia etti.

Dr. Moşe Elad, olası bir İsrail saldırısında NATO'nun Türkiye'yi desteklemeyeceğini iddia ederken "Sırada Türkiye olabilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Doha’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)- Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nden dünyaya “İsrail’e yaptırım” çağrısında bulunmuştu.

İsrail’in 9 Eylül’de Katar’daki Hamas heyetine düzenlendiği suikast saldırısının ardından Tel Aviv çevrelerinden “hedefte Türkiye’nin olduğuna dair” çarpıcı yorumlar gelmişti.

Pazar günü ise Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos, Erdoğan'a, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinin ardından Bizans İmparatorluğu adına şehri yöneten Patrik Sophronios'a verdiği emannamenin (güvence belgesi) yazılı olduğu tabloyu takdim etmişti.