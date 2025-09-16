×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Netanyahu'dan skandal sözler: 'Kudüs bizim şehrimiz'

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Netanyahu#Kudüs
Netanyahudan skandal sözler: Kudüs bizim şehrimiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 17:56

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada skandal sözler sarf etti.

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada skandal sözlere imza attı. 

Sabah saatlerinde Gazze’ye yoğun kara saldırıları başlatmasının ardından konulan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık hesabından yapılan paylaşımdaki videoda "Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek" ifadelerini kullandı.

Netanyahudan skandal sözler: Kudüs bizim şehrimiz

İSRAİLLİ AKADEMİSYEN VE EMEKLİ ALBAY TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Haberin Devamı

Siyonist akademisyen Meir Masri, Katar saldırısı sonrası, "Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir. Bugün Katar, yarın Türkiye. İsrail terörle mücadele ediyor." şeklinde alçak tehditlerde bulundu.

İsrailli emekli albay Dr. Moşe Elad, İsrail'in saldırgan tavırlarına verdiği tepki nedeniyle Türkiye’nin de İsrail’in hedef listesine girebileceğini iddia etti. 

Dr. Moşe Elad, olası bir İsrail saldırısında NATO'nun Türkiye'yi desteklemeyeceğini iddia ederken "Sırada Türkiye olabilir" dedi.

Netanyahudan skandal sözler: Kudüs bizim şehrimiz

Gözden KaçmasınTürkiyeye akılalmaz tehdit İsrail haddini aştı... WSJ: Türkiyeden Hamasa kritik istihbaratTürkiye'ye akılalmaz tehdit! İsrail haddini aştı... WSJ: Türkiye'den Hamas'a kritik istihbaratHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİsrailli emekli albaydan hadsiz sözler: İstanbul veya Ankara hedef olabilirİsrailli emekli albaydan hadsiz sözler: İstanbul veya Ankara hedef olabilirHaberi görüntüle

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Doha’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)- Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nden dünyaya “İsrail’e yaptırım” çağrısında bulunmuştu.

İsrail’in 9 Eylül’de Katar’daki Hamas heyetine düzenlendiği suikast saldırısının ardından Tel Aviv çevrelerinden “hedefte Türkiye’nin olduğuna dair” çarpıcı yorumlar gelmişti.

Pazar günü ise Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos, Erdoğan'a, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinin ardından Bizans İmparatorluğu adına şehri yöneten Patrik Sophronios'a verdiği emannamenin (güvence belgesi) yazılı olduğu tabloyu takdim etmişti.

Gözden KaçmasınSon dakika: İsrail kana doymuyor Hem Gazzeyi hem Yemeni vurduSon dakika: İsrail kana doymuyor! Hem Gazze'yi hem Yemen'i vurduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Netanyahu#Kudüs

BAKMADAN GEÇME!