Netanyahu’dan skandal paylaşım… Nükleer bombalı seçim kampanyası

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Netanyahu, Tel Aviv üzerinde nükleer bir patlamayı tasvir eden yapay zekâ üretimi bir görsel yayınladı. İran’dan gelebilecek “varoluşsal tehdide” dikkati çekerek ülkenin büyük tehlikeyle karşı karşıya olduğunu savundu.

Paylaşımda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın görevde geçireceği iki yılın İran’a karşı yürütülen süreci tamamlamak açısından tarihî bir fırsat sunduğu savunuldu. Bu fırsatın kaçırılması halinde gelecek nesillerin İsrail’i affetmeyeceği ileri sürüldü.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Netanyahu’nun paylaşımı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti. Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, “Yine aynı yalan ve korkutma yöntemine başvuruyorsun. Bu kez İsrail vatandaşlarını kitlesel yıkımla tehdit ediyorsun” ifadelerini kullandı. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da seçimin ardından İsrail’e güvenlik ile sağduyunun geri getirileceğini söyledi.

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TRUMP’TAN DESTEK İSTEDİ

Axios’un haberine göre Netanyahu, seçimlere günler kala ABD Başkanı Trump’tan kampanyasına daha güçlü destek vermesini istedi. Beyaz Saray’daki bazı yetkililerin bu girişimi Netanyahu’nun seçimlerde zorlandığının işareti olarak değerlendirdiği aktarıldı. İsrail’deki üç büyük televizyon kanalının yayımladığı son seçim anketleri de Netanyahu’nun koalisyonunun 120 sandalyeli parlamentoda hükümet kurmak için gereken 61 sandalyenin oldukça gerisinde kaldığını gösterdi.