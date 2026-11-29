Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İsrail'de koalisyon görüşmeleri kritik aşamaya ulaşırken Geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'dan iktidarda kalmak için yeni hamle geldi. Netanyahu, Yashar Partisi lideri ve hükümeti kurma görevi verilen Gadi Eisenkot'a dönüşümlü başbakanlık teklifinde bulunarak, kurulacak hükümette başbakan yardımcısı olarak görev almaya hazır olduğunu kaydetti.

İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı Netanyahu, muhalefet partilerinin alternatif hükümet kurma çalışmalarında ilerleme kaydetmesinin ardından birlik hükümeti çağrısı yaptı.

Netanyahu'nun, dönüşümlü başbakanlık formülünde ikinci sırayı almayı kabul edeceğini açıklamasının ardından Eisenkot ile ayarladığı görüşme Tel Aviv'deki Kirya askeri üssünde gerçekleşti. Kirya'da "birlik hükümeti" kurulmasını müzakere etmek için düzenlenen görüşmede öncelikli olarak güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Haberin Devamı

NETANYAHU'DAN DÖNÜŞÜMLÜ BAŞBAKANLIK TEKLİFİ

The Telegraph'ın haberine göre, cumartesi günü yaptığı açıklamada başbakanlık görevini ilk aşamada Eisenkot'a bırakabileceğini belirten Netanyahu, daha sonra yeniden hükümetin başına geçmeyi öngören bir yönetim modeli önerdi.

Netanyahu, teklifini İsrail'in karşı karşıya bulunduğunu savunduğu güvenlik tehditleriyle gerekçelendirdi. Arap partilerinin desteğiyle kurulacak bir hükümete karşı çıkan İsrail Başbakanı, yeni koalisyon için "gerçek, samimi ve hızlandırılmış müzakerelere" hazır olduğunu dile getirdi.

LAPİD'DEN 'TUZAK' UYARISI

Muhalefetteki B'Yachad Partisinin eş lideri Yair Lapid ise Netanyahu'nun son teklifini "açık bir tuzak" diye niteleyerek Eisenkot'u uyardı. Lapid, Netanyahu'nun muhalif seçmen gözünde Eisenkot bloğunu zayıf göstermek istediğini kaydetti. Netanyahu ile yapılacak bir anlaşmanın muhalefetin "değişim" söylemine zarar vereceğini dile getiren Lapid, Likud Partisi'nin ülkeyi erken seçime götürmeden önce güçlü taraf imajı çizmeye çalıştığını vurguladı.

Haberin Devamı

Netanyahu ile görüşmeye açık olduğunu bildiren Eisenkot ise mevcut iktidarı sona erdirecek bir koalisyon anlaşmasına yaklaştıklarını ifade etti.

Likud'a geçen hafta "gizli bir kanal aracılığıyla" kapsamlı bir öneri ilettiğini aktaran Eisenkot, girişimlerinin yanıtsız bırakıldığını kaydetti.

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot

YENİ HÜKÜMETTE GÖREV DAĞILIMI ŞEKİLLENİYOR

Eisenkot liderliğinde kurulması planlanan hükümette Yisrael Beiteinu lideri Avigdor Lieberman'ın savunma ve adalet alanlarında önemli görevler üstlenmesi bekleniyor. Demokrat Parti lideri Yair Golan'ın ulusal güvenlik, eski Başbakan Naftali Bennett'in ise maliye bakanlığına getirilmesi öngörülüyor.

Haberin Devamı

ARAP PARTİLERİNİN DESTEĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Muhalefetteki dört partinin İsrail Meclisinde toplam 48 sandalyesi bulunurken hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşılması amacıyla farklı seçenekler değerlendiriliyor.

Sekiz milletvekiline sahip Ra'am ile yedi sandalyeli ultra-Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudiliği partisinin yeni yönetime dışarıdan destek vermesi de ihtimaller arasında yer alıyor.

Ra'am lideri Mansur Abbas'ın Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirebileceği öne sürülürken söz konusu adımın koalisyon görüşmelerindeki önemli engellerden birini ortadan kaldırabileceği belirtiliyor.