Netanyahu’dan Riyad’a tepki: ‘Filistin’i Arabistan’da kurun’

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Suudi Arabistan’ın Tel Aviv ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartına atıfta bulanarak, “Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan’da kurabilirler” ifadesini kullandı. Washington’da İsrail’in Kanal 14 televizyonuna açıklamalarda bulunan Netanyahu, Filistin devletinin kurulmasının Hamas’a zafer, İsrail’e ise yenilgi olacağını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın İsrail ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartından vazgeçtiğini öne sürmüş; iddia Riyad tarafından yalanlanmıştı.

İLERLEME SAĞLANAMIYOR

İsrail ile normalleşme için Suudi yönetimi, Washington’ın birtakım güvenlik garantileri sağlamasını talep ediyor. Fakat İsrail’in mevcut hükümeti Filistin devletinin kurulmasını kabul etmeye yanaşmadığı için görüşmelerde bir ilerleme kaydedilemiyor.

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GAZZE’DE BEŞİNCİ REHİNE TAKASI

Gazze’de ateşkes kapsamında İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının beşinci turu bugün gerçekleştirilecek. Hamas, İsrail’in elindeki Filistinli rehinelere karşılık serbest bırakılacak yeni rehinelerin isimlerini açıkladı. Rehinelerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu bildirildi. Diğer yandan 3 İsrailli rehineye karşılık 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da takas sürecinin ardından İsrailli bir heyetin ateşkesle ilgili ileri müzakereler için Doha’ya gideceği belirtildi.

SURİYE’YE DESTEK SÖZÜ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Scholz, Alman hükümetinin Suriye’nin yeniden inşasını desteklemeye hazır olduğu konusunda Şara’ya güvence verdi. Scholz ayrıca Esad rejimine son verildiği için tebrikte bulunurken terörizmle mücadelenin bölgenin ve dünyanın güvenliği açısından önemine değindi.