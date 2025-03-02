Netanyahu’dan orduya talimat: ‘Dürzi bölgesini Suriye’ye karşı savunun’

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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz’ın orduya, Şam yakınlarında bulunan Caramana bölgesini Suriye’deki “yeni yönetimden koruması” yönünde emir verdikleri aktarıldı.

ÇATIŞMALARDA BİR KİŞİ ÖLDÜ

İkilinin ortak açıklamasında, “Suriye’deki yeni yönetimin Dürzilere zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Orduya bölgeyi savunmak üzere hazırlanmaları talimatını verdik. Eğer Dürzilere zarar verilirse, biz de onlara zarar veririz. İsrail’deki Dürzi kardeşlerimize Suriye’deki kardeşlerine zarar gelmesini önlemek için her şeyi yapma konusunda kararlıyız. Gerekli tedbirleri alacağız” denildi. Suriye medyası dün yayınladığı haberlerde, bölgede Suriye yönetimi ile yerel Dürzi gruplar arasında çatışma çıktığını bildirdi. Silahlı gruplar Şam’ın Mleiha kasabasından Caramana’ya gelerek Dürzilerle çatışmaya girdi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, çatışmalarda bir Dürzi öldü, dokuz kişi yaralandı. İsrail kamu yayın kuruluşu Kan da Caramana’daki çatışmaların yerel bir kan davasından kaynaklandığını bildirdi. Netanyahu geçtiğimiz hafta, İsrail’in Suriye’deki yeni yönetime Şam’ın güneyindeki topraklara girmesine izin vermeyeceğini söylemiş, “İsrail ordusu Hermon Dağı civarında ve Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgede her türlü tehdidi engellemek için kalacak” ifadelerini kullanmıştı. Şam’ın güneydoğusunda bulunan Caramana’da çoğunlukla Dürzi ve Hıristiyan nüfus yaşıyor

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İSRAİL’İN SURİYE SALDIRILARI

Suriye’de 8 Aralık 2024’te 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları yoğunlaştı.İsrail ordusu, hava saldırıları ile Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha ederek, Suriye topraklarında yer alan Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişletti. İsrail ordusu, sık sık 8 Aralık sonrası işgalini genişlettiği Dera ve Kuneytra illeri kırsalında, sivil yerleşimi tahrip ederek kontrol noktaları kuruyor.