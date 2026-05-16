Netanyahu’dan NYT’ye ‘tecavüz’ davası

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın NYT’ye karşı tazminat davası açılması talimatını verdiği kaydedildi. Dün de Amerikalı bazı Yahudi örgütler, İsrail’in Filistinlilere hapishanelerde cinsel işkence örneklerini yazan Nicholas Kristof’un haberini protesto için gazete binasının dışında gösteri düzenledi.

TANIKLAR BAŞLARINA GELENİ ANLATTI

NYT köşe yazarı Nicholas Kristof tarafından yapılan ve 12 Mayıs’ta yayımlanan araştırmada, İsrail tarafından alıkonulan ve saldırıya uğrayan 14 Filistinli kadın ve erkekle görüşülmüş, haber, İsrail gözaltı merkezlerinde tecavüz, cinsel saldırı, çıplak arama ve cinsel şiddet tehditlerinin Filistinli esirlere karşı “standart operasyon prosedürlerinden biri” haline getirdiğini ortaya koymuştu.