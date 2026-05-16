Netanyahu’dan NYT’ye ‘tecavüz’ davası

Güncelleme Tarihi:

#NYT#İsrail#Filistin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 07:00

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsraillilerin Filistinli esirlere yönelik işkence ve cinsel şiddet uygulamalarını ortaya koyan New York Times (NYT) gazetesinin araştırma haberine karşı NYT’ye dava açacaklarını bildirdi.



İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın NYT’ye karşı tazminat davası açılması talimatını verdiği kaydedildi. Dün de Amerikalı bazı Yahudi örgütler, İsrail’in Filistinlilere hapishanelerde cinsel işkence örneklerini yazan Nicholas Kristof’un haberini protesto için gazete binasının dışında gösteri düzenledi.

TANIKLAR BAŞLARINA GELENİ ANLATTI

NYT köşe yazarı Nicholas Kristof tarafından yapılan ve 12 Mayıs’ta yayımlanan araştırmada, İsrail tarafından alıkonulan ve saldırıya uğrayan 14 Filistinli kadın ve erkekle görüşülmüş, haber, İsrail gözaltı merkezlerinde tecavüz, cinsel saldırı, çıplak arama ve cinsel şiddet tehditlerinin Filistinli esirlere karşı “standart operasyon prosedürlerinden biri” haline getirdiğini ortaya koymuştu.

