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Netanyahu'dan Musk'a destek

Güncelleme Tarihi:

#Netanyahu#Musk#Nazi Selamı
Netanyahudan Muska destek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 16:25

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu olan ABD'li milyarder Elon Musk'a destek verdi. Neyanyahu, Musk'ın "İsrail'in büyük bir dostu" olduğunu söyledi.

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İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabından ABD'li milyarder Elon Musk'ın "Nazi" olmakla suçlanmasına ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak destek çıktı.

"Elon, İsrail'in büyük bir dostudur" diye yazan Netanyahu, Musk'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'i ziyaret ettiğini hatırlattı.

Netanyahu, Musk'ın İsrail'i her zaman "güçlü şekilde" desteklediğini öne sürerek teşekkür etti.

MUSK'IN HAREKET NAZİ SELAMINA BENZETİLMİŞTİ

Amerikalı milyarder Elon Musk, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapmıştı.

Musk'ın bu hareketi tartışma konusu olmuştu.

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#Netanyahu#Musk#Nazi Selamı

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