Netanyahu'dan İspanya'ya tehdit! 'Bize karşı olanlar bölgede ortağımız olamaz'

Netanyahudan İspanyaya tehdit Bize karşı olanlar bölgede ortağımız olamaz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 17:30

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya'nın kendilerine yönelik tutumu "düşmanlık" olarak nitelendirdi ve NATO üyesi İspanya'yı tehdit etti. Netanyahu, "Bize karşı olanlar bölgede ortağımız olamaz" ifadesinde bulundu ve İspanya'yı "Gazze Koordinasyon Merkezi"nden çıkardıklarını açıkladı.

İsrail ile İspanya arasındaki diplomatik gerilim yeni bir boyuta taşındı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Madrid yönetimini Gazze anlaşmasını denetleyen kritik askeri merkezden çıkarma kararı aldıklarını açıkladı.

NETANYAHU’DAN SERT MESAJ: “DİPLOMATİK SAVAŞA İZİN VERMEYİZ”

Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İspanya’nın uzun süredir İsrail karşıtı bir tutum sergilediğini öne sürdü.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu nedenle, İspanya'nın defalarca İsrail'in karşısında yer almayı seçmesi üzerine, bugün İspanya temsilcilerinin Kiryat Gat'taki koordinasyon merkezinden çıkarılması talimatını verdim.”

Netanyahu, İspanya’nın tutumunu “düşmanlık” olarak nitelendirerek, hiçbir ülkenin İsrail’e karşı “diplomatik bir savaş yürütmesine izin verilmeyeceğini” vurguladı.

Netanyahudan İspanyaya tehdit Bize karşı olanlar bölgede ortağımız olamaz

KRİTİK MERKEZDEN ÇIKARILDI

Kararın, ABD’nin Gazze anlaşmasını denetlemek amacıyla ülkenin güneyindeki Kiryat Gat’ta kurduğu Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’ni (CMCC) kapsadığı belirtildi.

Söz konusu merkez, Ekim 2025’te ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından, 20 maddelik Gazze barış planı çerçevesinde kurulmuştu.

İSRAİL DIŞİŞLERİ’NDEN DESTEK

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Netanyahu'nun "Bize karşı olanlar bölgede ortağımız olamaz" sözlerine destek verdi. Saar, İspanya hükümetinin “İsrail karşıtı tutumu” nedeniyle bu adımın atıldığını ifade etti.

KRİZİ TIRMANDIRAN ADIM: TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ

İki ülke arasındaki gerilim, İspanya’nın ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından Tahran Büyükelçiliği’ni yeniden açma kararıyla daha da arttı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bu kararı şu sözlerle savundu:

“ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes ışığında ve bu barış çabasını her iki taraftan da teşvik etme amacıyla.”

Ancak İsrail Dışişleri Bakanı Saar, bu açıklamaya sert tepki gösterdi.

Netanyahudan İspanyaya tehdit Bize karşı olanlar bölgede ortağımız olamaz

DİPLOMATİK İLİŞKİLER ZATEN KRİZDEYDİ

İsrail ile İspanya arasındaki ilişkiler son dönemde ciddi şekilde gerilmişti.

  • İspanya’nın Filistin Devleti’ni tanıması
  • Gazze’ye verdiği destek
  • Karşılıklı büyükelçilerin geri çağrılması

Bu gelişmelerin ardından, Mayıs 2024’te İsrail Madrid Büyükelçisi’ni geri çağırırken, İspanya da Eylül 2025’te Tel Aviv Büyükelçisi’ni geri çekti.

Netanyahudan İspanyaya tehdit Bize karşı olanlar bölgede ortağımız olamaz

İLİŞKİLERDE EN DÜŞÜK SEVİYE

Mevcut durumda iki ülke arasındaki diplomatik temsil, maslahatgüzar seviyesinde sürdürülüyor.

Son adımın ardından İsrail-İspanya hattında tansiyonun daha da yükselmesi bekleniyor.

#İsrail#Netanyahu#İspanya

