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Netanyahu’dan İran’a tehdit: Hayal bile edemeyeceği bir darbe alır

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#İsrail#Netanyahu#İran
Netanyahu’dan İran’a tehdit: Hayal bile edemeyeceği bir darbe alır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 20:26

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın İsrail’e saldırmaktan kaçındığını öne sürerek, olası bir saldırıya çok sert karşılık vereceklerini söyledi. Netanyahu, “İran’daki yönetimin sonu yakın” iddiasında da bulundu.

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İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İran’ın İsrail’e saldırmaktan kaçındığını ileri sürdü.

"HAYAL BİLE EDEMEYECEĞİ DARBE ALACAK"

Netanyahu, "İran bize saldırmıyor. İran bunu yapmaktan kaçınıyor ve bunun nedenini biliyor." dedi.

Binyamin Netanyahu, İran’ın İsrail’e saldırması halinde ise "hayal bile edemeyeceği bir darbe alacağını" savunarak, "Elbette hata yapabilir ve yine de bize saldırma hatasına düşebilir. O zaman hayal bile edemeyeceği bir darbe alacak." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMİN SONU YAKIN"

Netanyahu, "İran'daki yönetimin sonu yakın." şeklinde iddiada bulundu.

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#İsrail#Netanyahu#İran

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