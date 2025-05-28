Netanyahu'dan Hamas iddiası: Gazze lideri Muhammed Sinvar öldürüldü

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada Gazze'ye yönelik saldırılara değindi.

Gazze'ye saldırıları "zafer kazanana" kadar sürdüreceklerini savunan Netanyahu, muhalefet partilerini hedef aldı.

Netanyahu, yapılan anketler aksini söylese de "İsrail kamuoyunun Gazze'ye yönelik saldırıları mutlak zafere ulaşıncaya kadar desteklediğini" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı, Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğü iddiasında bulundu.

Yerel basın, 13 Mayıs'ta düzenlenen ve en az 34 Filistinlinin öldüğü saldırıda Sinvar'ın hedef alındığını yazmıştı. İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Sinvar'ın öldürüldüğü yönünde şimdiye kadar bir açıklama yapmadı.

Hamas yetkililerinden daha önce yapılan açıklamalarda, Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğü yönündeki haberler yalanlanmıştı.

Haberin Devamı

HAMAS: ABD İLE ATEŞKESİN GENEL ÇERÇEVESİ ÜZERİNDE ANLAŞTIK

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze'de bir ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Hamas'tan, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hamas, Gazze Şeridi'ndeki acımasız savaşı durdurmak için büyük çabalar sarf etmektedir. Bunların sonuncusu, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile kalıcı ateşkes, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, yardım akışının sağlanması ve anlaşmanın duyurulmasının ardından Gazze'nin yönetimini profesyonel bir komitenin devralması konusunda genel bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varılmasıydı." ifadeleri kullanıldı.

Witkoff ile uzlaşılan anlaşmanın, Gazze'de tutulan 10 İsrailli sağ esir ile çok sayıda cesedin teslim edilmesi karşılığında, arabulucuların teminatıyla üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasını kapsadığı kaydedildi.

Hamas'ın bu çerçeve anlaşmaya nihai bir yanıt beklediği vurgulandı.

İsrail ve ABD tarafından ise henüz bir açıklama gelmedi.

Haberin Devamı

Hamas'a yakın Filistinli bir kaynak, Hamas'ın Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini söylemişti.

Axios'tan Barak Ravid, Witkoff'un "Hamas'ın, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili önerisini kabul ettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve grubun tutumunun kabul edilemez olduğunu savunduğunu aktarmıştı.