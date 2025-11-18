×
Netanyahu'dan BMGK'nin Gazze kararına ilk yorum: Barış ve refaha yol açacak

#İsrail#Netanyahu#BMGK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açacak ifadeler barındırdığı iddiasıyla İsrail'de tartışmalara ve eleştirilere neden olan Gazze tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmesinden memnun olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden Netanyahu adına yapılan açıklamada, "İsrail Devleti ve Başbakan Netanyahu, (ABD Başkanı Donald) Trump ve yorulmak bilmeyen adanmış ekibini alkışlıyor." ifadesine yer verildi.

Trump'ın 20 maddelik planının ve Gazze'de Barış Kurulu kurulmasının BMGK'nın desteğini aldığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu planın Gazze'nin tamamen askerden arındırılması ve silahsızlandırılması konusunda ısrarcı olduğu için barış ve refaha yol açacağı iddia edildi.

İsrailli siyasetçilerin Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açacağı iddiasıyla sert şekilde eleştirdiği planın, Abraham Anlaşmaları'nın genişlemesine yol açacağı ve Trump'ın liderliğinin bölgenin barış ve refaha kavuşmasına yardımcı olacağı öne sürüldü.

Gazze Şeridi'nde kalan ölü İsrailli esirlerin cesetlerinin teslimi ve Gazze'nin silahsızlandırılması sürecinin başlatılmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail'in tüm komşularına barış ve refah için elini uzattığı ve İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye çağırdığı iddia edildi.

FİLİSTİN'DEN 'ACİLEN UYGULAYIN' ÇAĞRISI

Filistin Dışişleri Bakanlığı, salı günü BM Güvenlik Konseyi'nin Trump'ın Gazze barış planını onaylamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, planın sahada hızla uygulanması çağrısında bulundu.

Bakanlık, X hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin Devleti, BM'nin Gazze'ye ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor" dedi ve "bu kararın sahada derhal uygulanmasının acil gerekliliğini" vurguladı.

İnsan hakları savunucuları, BMGK'nin New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi ile ABD’nin BM Daimi Temsilciliği önünde bir araya gelerek, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısının onaylanmasını protesto etmişti.

BMGK'NİN GAZZE BARIŞ KURULU KARARI

BMGK, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etmişti.

BMGK'da yapılan oylamada 13 ülke tasarıya "evet" oyu verirken, Rusya ile Çin ise "çekimser" oy kullanmıştı.

Tasarı, oylama öncesinde, Filistin Devleti'nin kurulmasına yol açacak ifadeler barındırdığı iddiasıyla İsrailli siyasiler tarafından şiddetli bir şekilde eleştirilmişti.

