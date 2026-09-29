Netanyahu’dan BAE’ye sürpriz ziyaret

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Abu Dabi’ye özel jetle giden Netanyahu’nun, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan ile görüştüğü belirtildi. Yaklaşık altı saat süren ziyarette Netanyahu’ya Mossad Başkanı Roman Gofman da eşlik etti.

İRAN VE 7 EKİM KONUŞULDU

İsrailli gazeteci Amichai Stein, görüşmede ağırlıklı olarak İran meselesine odaklanıldığını belirtirken, Netanyahu’nun Muhammed bin Zayid’den “7 Ekim saldırısından haberdar olduğu yönündeki iddiayı yalanlamasını istediği” öne sürüldü. İsrail merkezli Haaretz, bu ay yayımladığı bir haberinde BAE liderinin saldırıdan yaklaşık 10 gün önce Netanyahu’yu Hamas’ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda uyardığını ileri sürmüştü.

Bu arada İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak), Netanyahu’nun “gizli” Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini haberleştiren Kanal 12 televizyonunu İsrail Ordusu Askeri Sansür Birimi’ne şikayet etti. Yapılan açıklamada, güvenlik açısından ciddi tehdit oluşturan haberin askeri sansürü ihlal ettiği ileri sürülerek şikayet edildiği belirtildi.