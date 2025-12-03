Netanyahu’dan ateşkese rağmen Gazze'ye yeniden saldırı tehdidi

Haberin Devamı

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu, İsrail işgalindeki Refah kentinde mahsur kalan ve Tel Aviv’in ateşkes anlaşmasına rağmen geçişlerine izin vermediği Filistinliler ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışma sonrası saldırı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürerek ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ni hedef alacaklarını duyurdu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail işgali altında olan Refah kentinde, ateşkes anlaşmasına rağmen Tel Aviv yönetiminin geçişlerine izin vermediği Filistinliler ile İsrail ordusu arasında çıkan çatışmada biri ağır 5 İsrail askeri yaralanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Refah kentinde "Sarı Hattın" İsrail işgali altındaki tarafında tünellerden 3 Filistinlinin çıktığı ileri sürülmüştü.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki eleştirilere rağmen son iki haftada saldırılarını yoğunlaştırdığı Refah'ta mahsur kalan Filistinli savaşçılardan 3'ünün, İsrail askerlerine saldırdığı ve bir zırhlı personel taşıyıcıya patlayıcı yerleştirdiği iddia edilmişti.

Refah'ta mahsur kalan Filistinliler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen izin vermemişti.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'tın gerisinde mahsur kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti. Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesi için baskı yapmıştı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu, son 2 haftada Refah'ta mahsur kalan Filistinlilere yönelik saldırılarını artırmış, bu saldırılarda 40'tan fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, çok sayıda kişinin de alıkonulduğunu açıklamıştı.