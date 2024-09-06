Netanyahu’dan ABD’ye: Gazze’de kırmızı çizgilerim koyulaştı

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Hürriyet’in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına ateşkes anlaşması görüşmeleri ile ilgili çarşamba akşamı bilgi veren üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, ateşkes anlaşmasının yüzde 90’ının tamamlandığını söyledikten saatler sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan ABD medyası aracılığıyla yalanlama geldi.

ORTADA ANLAŞMA YOK

Perşembe sabahı Fox News kanalına konuşan ve yetkilinin açıklamalarını değerlendiren Netanyahu, “Ortada böyle bir hikâye var. Bu kesinlikle doğru değil. Yapılmakta olan bir anlaşma maalesef yok” dedi. Mayıs, temmuz ve ağustos aylarında farklı teklifleri kabul ettiğini öne süren Netanyahu, anlaşmaya varılmasının önündeki tek engelin Hamas olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz hafta sonu 6 İsrailli rehinenin ölü bulunması üzerine kırmızı çizgilerinin daha da kırmızılaştığını söyleyen Netanyahu, Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru ve Gazze’den çıkmayacaklarını belirtti.

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WASHINGTON İLE İPLER GERİLDİ

Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden’ın Netanyahu’yu ateşkese ulaşmak için yeterince çaba göstermemekle suçlamasıyla başlayan gerginlik, İsrail Başbakanı’nın üst düzey Beyaz Saray yetkilisini jet hızıyla yalanlaması ile birlikte bir üst seviyeye taşınmış oldu. Netanyahu, Biden’ın bu sözleriyle ilgili, “Başkanın ne demek istediğini bilmiyorum. Ben kendi geleceğimi değil, ülkemin geleceğini düşünüyorum” derken, Netanyahu’ya cevap veren Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ise, ABD’nin “Polyannacılık yapmadığını” söyleyerek, İsrail Başbakanı ile medya önünde ağız dalaşına girmeyeceğini belirtti.