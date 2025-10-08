Netanyahu’dan ABD kamuoyuna ‘İran Trump’ın malikânesini bile vurabilir’

Haberin Devamı

Netanyahu “Şehirlerinizi tehdit etmek için kıtalararası nükleer füzeler geliştirmeye çalışan İran’dı. Trump’ın yardımıyla bu programı ortadan kaldırdık” dedi. İsrail Başbakanı “İran 8 bin kilometre menzilli füzeler geliştiriyor. Buna 3 bin kilometre daha eklediğinizde nükleer hedeflerini New York, Washington, Boston, Miami ve hatta Mar-a Lago’ya yöneltmiş oluyor. ‘Amerika’ya ölüm’ diye bağıran insanların nükleer hedefleri altında olmak istemezsiniz. İsrail bunu engelledi” diye konuştu. İsrail, haziran ayında İran’a yönelik 12 günlük hava saldırısı başlatmış, İran da balistik füze ve dronlarla İsrail’e misillemede bulunmuştu.