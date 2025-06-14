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Netanyahu Yunanistan’a mı kaçtı? İşte Atina'ya inen o uçak... CNN Türk Wings of Zion'u görüntüledi

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#Netanyahu#İsrail#Atina
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 19:11

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’ın olası saldırısından kaçıp Atina'ya sığındığı konuşuluyordu. Netanyahu’nun resmi uçağı, Yunanistan’daki Atina Havalimanı’nda görüntülendi. CNN Türk Muhabiri Serdar Er, kameraman Yasin Kamaloğlu ile birlikte bölgeden özel görüntülerle gelişmeleri aktardı.

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CNN Türk muhabiri Serdar Er, kameraman Yasin Kamaloğlu ile birlikte Yunanistan’daki Atina Havalimanı’ndan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uçağına ilişkin son gelişmeleri aktardı.

NETANYAHU ÜLKEYİ TERK Mİ ETTİ?

İran ve İsrail arasında karşılıklı düzenlenen saldırıların ardından, Netanyahu’nun uçağının Atina’ya taşındığı bilgisi gündeme geldi. Bu gelişmeyle birlikte, “Netanyahu ülkeyi terk etti mi?” iddiası da kamuoyunun gündemine oturdu. Serdar Er, bu iddianın henüz doğrulanmadığını ve yalnızca spekülasyon düzeyinde olduğunu belirtti.

“WİNGS OF ZİON” ATİNA’DA

Kameraman Yasin Kamaloğlu’nun görüntülediği uçakta “State of Israel” (İsrail Devleti) ibaresi İngilizce ve İbranice olarak yer alıyor. “Wings of Zion” (Siyon’un Kanatları) olarak adlandırılan bu özel uçağın, Başbakan Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog tarafından kullanıldığı biliniyor. Uçağın şu an Atina Havalimanı’nda park halinde olduğu görüntülerle kaydedildi.

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Netanyahu Yunanistan’a mı kaçtı İşte Atinaya inen o uçak... CNN Türk Wings of Zionu görüntüledi

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#Netanyahu#İsrail#Atina

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