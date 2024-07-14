Netanyahu yokuşa sürüyor

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CNN International’a konuşan ateşkes müzakerelerine aşina İsrailli bir kaynak, Netanyahu’nun nihai bir ateşkesin ardından Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmesinin engellenmesini istediğini söyledi. İsrail, daha önce olası bir ateşkeste Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine kısıtlama olmadan erişimine izin vermişti. İsrail’de yayın yapan Kanal 12, bir güvenlik yetkilisinin açıklamalarına dayanarak, anlaşmanın iki hafta içinde sağlanabileceğini, ancak Netanyahu’nun ısrarının durdurabileceğini öne sürdü.

HAMAS GARANTİ İSTİYOR

Hamas’ın Lübnan’da yerleşik yetkilileri, AP haber ajansına yaptığı açıklamada örgütün, Gazze’deki ilk grup İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından İsrail’in savaşa geri dönmeyeceğine dair arabuluculardan yazılı garanti istediğini söyledi. Mevcut taslakta, arabulucu ülkeler ABD, Katar ve Mısır’ın, müzakerelerin çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmayla sonuçlanması için ‘ellerinden geleni yapacakları’ belirtiliyor.

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ÇETE KOMUTANLARINI TERFİ ETTİRDİLER

-Hamas’ın 7 Ekim saldırısı öncesi Batı Şeria’da Filistinlilere karşı ağır insan hakları ihlallerinde bulunan İsrail ordusuna bağlı, Ultra Ortodoks Yahudilerden oluşan Netzah Yehuda taburunun komutanları terfi ettirildi. Taburun eski bir üyesinin CNN’e verdiği röportaja göre bu komutanlar hem İsrail askerlerini eğitiyor hem de Gazze’deki kara saldırılarına yön veriyor. Bu komutanlar aktif bir şekilde Filistinlilere yönelik şiddeti teşvik ettikleri için birçok kez dünya gündemine gelmişti. ABD, Netzah Yehuda’yı yaptırım uygulamakla tehdit etmiş ama İsrail Başbakanı Netanyahu’nun tepkisi sonrası cılız bir iç soruşturmayla yetinilmişti.

Netzah Yehuda, Ocak 2022’de, 78 yaşındaki Filistinli kökenli ABD vatandaşı Ömer Esad’ın, Batı Şeria’daki bir kontrol noktasında gözaltına alındıktan kısa süre sonra ölü bulunmasının ardından ABD’li yetkililerin sert eleştirilerine maruz kalmıştı. ABD’nin tepkisi üzerine tabur, 2022’nin sonlarında Batı Şeria’dan çıkarılıp Golan Tepeleri’ne atanmış ancak 7 Ekim’den sonra Gazze’nin güneyindeki Beyt Hanun bölgesinde görevlendirilmişti.