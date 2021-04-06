Netanyahu yine hâkim karşısında

Hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Kudüs Bölge Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Davanın üçüncü duruşmasının ilk oturumunda İsrail Savcılığı, Netanyahu’ya “görevini kişisel çıkarları için kötüye kullanma” suçlamasında bulundu.

Başsavcı Liat Ben Ari, duruşmada Netanyahu’nun “kişisel çıkarlarını güçlendirmek için merkezi medya organlarıyla koordineli şekilde yasa dışı menfaatler sağlamak adına görevini kötüye kullandığını” öne sürdü. Yerel ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada avukatlarıyla hazır bulunan Netanyahu, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. İsrail’de 23 Mart’ta iki yıl içinde dördüncü seçimler yapılmış, hiçbir parti tek başına iktidar olacak çoğunluğu yakalayamamıştı.

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