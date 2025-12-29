Netanyahu yine ABD’de: ‘Türkiye Gazze’ye girmesin’ diyecek

Haberin Devamı

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama kararı nedeniyle Wing of Zion adlı uçakla uzun bir rota izleyerek dün Florida’ya ulaşan Netanyahu, Trump’ın ocak ayında göreve gelmesinden bu yana beşinci defa ABD’yi ziyaret ediyor. İkilinin TSİ 23.30’da gerçekleşmesi beklenen zirvede, Gazze’de ateşkes sürecinin ikinci aşaması, İran, Suriye ve Lübnan dosyaları ve Hamas’ın silahsızlandırılması konularını ele almaları bekleniyor. Öte yandan İsrail basınına göre Netanyahu, görüşmede Trump’a “Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerin Uluslararası İstikrar Gücü’nün bir parçası olamayacağını” belirtecek. Trump ise, Netanyahu’ya Gazze’nin yeniden inşası için hazırlanan 112 milyar dolarlık ‘Gün Doğumu Projesi’ni sunacak. Netanyahu, yarın Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de görüşecek.

SEÇİM KOZU TRUMP OLACAK

Zirve, İsrail’de Ekim 2026’da gerçekleşmesi planlanan genel seçimler için de büyük önem taşıyor. CNN’in analizine göre bu görüşme, Netanyahu’nun 2026’daki olası yeniden seçim sürecinin başlangıç hamlesi olan görülüyor. İsrail Başbakanı, halihazırda ultra-Ortodoksların askerlik muafiyeti krizi ve Mart 2026’daki bütçe eşiği nedeniyle erkene çekilebilecek kırılgan bir zeminde ilerleyen seçim süreci kapsamında, kamuoyunun odağını 7 Ekim 2023’teki güvenlik zaafiyetinden uzaklaştırarak dış politika başarılarına kaydırmayı amaçlıyor. Trump’ın geçmişte Golan Tepeleri’nin tanınması, İbrahim Anlaşmaları ve Filistin planı gibi adımlarının kendisine sağladığı siyasi ivmeyi yeniden canlandırmanın peşinde olan Netanyahu, Trump’ı seçim kampanyası sırasında İsrail’de ağırlamayı da değerlendiriyor.

GAZZELİYİ YAĞMUR VE FIRTINA VURDU: ÇADIRLAR SULAR ALTINDA

Gazze Şeridi’nde İsrail ve Hamas arasında iki ay önce imzalanan kırılgan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına bir türlü geçilemezken bölgede etkisini arttıran şiddetli rüzgâr ve yağışlar, İsrail’in yeniden imar malzemelerinin girişine uyguladığı ablukaya maruz kalan Filistinlilerin yaşadığı çadırları sular altında bıraktı. Gazze’nin kuzeyi, orta kesimleri ve Han Yunus çevresinde kurulan geçici kamplarda, genellikle ince naylon ve bez malzemeden üretilmiş olan çadırlar ne yağmura ne de soğuk hava koşullarına karşı koruma sağlamıyor.

Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi’nin verilerine göre ise, iki yılı aşkın süredir yıpranmış çadırlarda yaşayan yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin 250 binden fazlası olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilenmiş durumda. Çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere binlerce kişi geceyi açıkta ve ıslak zeminde geçirmek zorunda kalırken, ısınma ve kuru gıda imkânları ise neredeyse tamamen ortadan kalktı. Öte yandan meteoroloji uzmanlarına göre, bugünden itibaren yağış, rüzgâr, fırtına gibi hava olaylarını beraberinde getiren yeni bir alçak basınç sisteminin Gazze’yi vurması bekleniyor. Sivil Savunma Müdürlüğü’nün daha önce yaptığı açıklamaya göre, alçak basınç sistemi nedeniyle aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 17 Filistinli hayatını kaybetmişti.

