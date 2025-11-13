×
HABERLER

Netanyahu yargıdan kaçmak için af peşinde: 'Bakanlara ve milletvekillerine talimat gitti' iddiası

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 10:19

Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a kendisini affetmesi yönünde baskı unsuru oluşturması için bakanlar ve liderliğini yaptığı Likud Partisi milletvekillerinden kamuoyu oluşturmasını talep ettiği öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Herzog'a gönderdiği mektubun ardından Netanyahu’nun kurmaylarına kamuoyu oluşturmasını istedi.

Bu bağlamda bazı bakanların Netanyahu'nun affedilmesi için mektup kaleme alan Trump'a teşekkür ettiği görüldü.

Öte yandan haberde, Netanyahu'nun yakın çevresine şu aşamada cumhurbaşkanından af dilemeyi düşünmediğini belirttiği bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

TRUMP'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Başbakan Netanyahu, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Herzog’a gönderdiği mektupla yolsuzlukla yargılanan Netanyahu’yu affetmesini isteyen Trump’a teşekkür etti.

Trump’a verdiği "inanılmaz destek" için teşekkür eden Netanyahu, "Her zamanki gibi doğrudan konuya girip olduğu gibi söylüyorsunuz. Güvenliği güçlendirmek ve barışı genişletmek için ortaklığımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumburbaşkanı Isaac Herzog'a gönderdiği mektupta, yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu affetmesini istemişti.

İsrail tarihinde görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davaları uzun yıllardır sürüyor.

NETANYAHU HAKKINDAKİ YOLSUZLUK DAVALARI

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

