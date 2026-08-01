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Netanyahu ve Trump ‘kara ablukasını’ görüşmüş

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#Trump-Netanyahu Görüşmesi#İran Ablukası#Ekonomik Baskı
Netanyahu ve Trump ‘kara ablukasını’ görüşmüş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 07:00

İNGİLTERE merkezli The Telegraph, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri görüşmede İran’ı izole etmek için kara ablukası uygulamayı ele aldıklarını öne sürdü.

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Habere göre iki lider, İran üzerindeki ekonomik baskının “askeri ve askeri olmayan yollarla” artırılması konusunu masaya yatırdı.

Haberde, “planın hayata geçirilmesi halinde ABD ve İsrail’in, İran’ın komşuları ile bölgedeki ortaklarına sınır kapılarını sıkılaştırmaları veya kapatmaları yönünde baskı yapması; böylece ülkenin ithalat ve ihracat akışının kısıtlanması gerekeceği” kaydedildi.

Öte yandan Trump dün yaptığı açıklamada, İran savaşında iyi gittiklerini savunarak, önümüzdeki günler için “İran’a çok sert vuracağız ve bir noktada ‘artık dayanamıyoruz’ diyecekler” tehdidini savurdu.

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#Trump-Netanyahu Görüşmesi#İran Ablukası#Ekonomik Baskı

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