Netanyahu ve Trump İran'a saldırıyı görüştü: İsrail, müzakerelerin çökmesini bekliyor

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Netanyahu’nun Washington’a gerçekleştirdiği acil ziyaret kapsamında düzenlenen görüşme, medya mensuplarının bulunmadığı kapalı oturum şeklinde gerçekleşti. Yaklaşık 3 saat süren temaslarda İran’ın nükleer programı, Umman’da yeniden başlayan müzakereler ve bölgesel güvenlik başlıkları ele alındı.

Haberin Devamı

Netanyahu görüşmeye beraberinde kapsamlı bir istihbarat dosyasıyla geldi. İsrail Başbakanı, ABD'li yetkililere Tahran yönetiminin müzakerelerdeki tutumuna ilişkin İsrail istihbaratının elde ettiğini öne sürdüğü "kanıtlar" sundu. İsrail’in elindeki istihbarata göre, İranlılar müzakerelerin başından itibaren nükleer olmayan hiçbir konuyu görüşmeyi amaçlamamıştı.

Haberin Devamı

Trump, görüşmenin ardından Truth Social hesabından bir dizi paylaşım yaptı. İran’la askeri harekât yerine diplomatik yolla anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini ifade eden Trump, "İran’la görüşmelerin devam etmesi ve bir anlaşmaya varılıp varılamayacağının görülmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir sonuca varılmadı. Eğer bir anlaşmaya varılabilirse, Başbakan’a bunun tercihim olacağını bildirdim. Eğer varılamazsa, sonucun ne olacağını göreceğiz" dedi.

Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun "İran ile müzakereler bağlamında İsrail Devleti'nin güvenlik ihtiyaçlarını vurguladığı ve iki tarafın da aralarındaki yakın koordinasyon ve iletişimi sürdürme konusunda anlaştığı" belirtildi. Trump ayrıca, “Gazze'de ve genel olarak bölgede kaydedilen muazzam ilerlemeyi” görüştüklerini yazdı.

Haberin Devamı

Trump ve Netanyahu'nun başkent Washington’daki görüşmesi sırasında Beyaz Saray önünde bir araya gelen Siyonizm karşıtı Yahudilerden ve Ortodoks Yahudiler'den oluşan bir grup protesto düzenledi.

NETANYAHU'NUN SUNDUĞU 'KANIT PAKETİ'

Netanyahu, Washington temaslarında İran’a ilişkin bir delil dosyasını ABD yönetimine sundu. İsrail tarafı, müzakerelerin kapsamının genişletilmesini ve balistik füze başlığının olası bir anlaşmaya dahil edilmesini talep etti.

İsrail merkezli N12'nin haberine göre, üst düzey bir ABD'li yetkili, iki tarafın İran'a ortak bir saldırı düzenleme olasılığını görüştüğünü söyledi. Netanyahu, görüşmede nükleer başlıklardan taviz verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Haberin Devamı

İSRAİL VE ABD GÖRÜŞMELERİN ÇIKMAZA GİRMESİNİ BEKLİYOR

İsrail siyasi ve güvenlik çevreleri, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin bir anlaşmayla sonuçlanmayacağını çünkü İranlıların süreç içinde hatalar yapacağını öne sürdü. İsrail basınına göre bu değerlendirme, saldırı seçeneğinin tamamen dışlanmadığını ortaya koyuyor. Netanyahu ile Trump’ın görüşmesinde müzakerelerin çökmesi olasılığının da ele alındığı belirtildi.

İsrailli yayıncı C14, ABD tarafının da benzer bir beklenti içinde bulunduğunu öne sürdü. Washington’daki değerlendirmelerde, İranlıların uzlaşmaya yanaşmamasının, anlaşma ihtimalini zayıflattığı kaydedildi.

Haberin Devamı

ABD'li bir yetkili, ortak bir saldırının ABD ya da İsrail'in ayrı ayrı saldırılarından çok daha yıkıcı olacağını vurgulayarak, "Netanyahu ve Trump arasındaki görüşmenin amaçlarından biri de İran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda ne yapılacağına karar vermekti. Bu kritik bir görüşme" dedi.

NETANYAHU'NUN TRUMP'A BASKISI

Trump’ın İran konusunda nihai kararını henüz vermediği belirtildi. Netanyahu’nun Trump'a uyguladığı saldırı baskısına karşın, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan yönetimlerinin İran’a yönelik bir askeri harekata sıcak bakmadığı ifade edildi. Bölge ülkelerinden bazı yetkililerin önümüzdeki hafta Washington’ı ziyaret ederek Trump’a Netanyahu’nun bir “savaş kışkırtıcısı” olduğunu göstermeye çalışacağı bildirildi.

DAVID’S SLING TESTLERİ TAMAMLANDI

İsrail Savunma Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklamayla David’s Sling orta menzilli hava savunma sistemine ilişkin yeni testlerin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, testlerin "gelecekteki tehditlere karşı hazırlığı artırma" çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, David’s Sling sistemiyle bir dizi "karmaşık" testin başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Times of Israel'in bildirdiğine göre, Savunma Bakanlığı yetkilileri, tatbikatların Haziran 2025’te İran ile yaşanan savaş sırasında edinilen "operasyonel derslere" dayandığını vurguladı. Test senaryolarının mevcut ve gelişen tehlikelerle uyumlu biçimde hazırlandığı ifade edildi. Yetkililer, sistemin farklı tehdit ortamlarında sınandığını duyurdu.

David’s Sling, 40 ila 300 kilometre menzilde roketleri, füzeleri, seyir füzelerini, uçakları ve insansız hava araçlarını önlemek için tasarlandı. Sistemin mevcut tehditlere karşı etkinliğini koruduğu ve yeni senaryolara uyarlandığı belirtiliyor.

Yeni testlerin duyurulması, Netanyahu’nun Trump ile görüşmeler için Washington’da bulunduğu döneme denk geldi. İsrailli yetkililer, Tahran’ın askeri gerilim ortamında İsrail’i hedef alabileceği endişelerinin arttığı bir ortamda bu testlerin tamamlandığına dikkat çekti. Netanyahu’nun Washington’dan somut bir askeri taahhüt alamadan dönmesi, İsrail’in kendi savunma kapasitesini güçlendirme çabalarını hızlandırdığı şeklinde yorumlandı.