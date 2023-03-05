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Netanyahu ve eşini İtalya'ya uçuracak pilot bulunamadı

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#İsrail#Netanyahu#Dünya
Netanyahu ve eşini İtalyaya uçuracak pilot bulunamadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 16:59

İsrail devletine ait havayolu şirketi El Al pilotlarından hiçbirinin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'yu resmi bir ziyaret için İtalya'nın başkenti Roma'ya uçurmak için gönüllü olmadığı açıklandı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'yu resmi ziyaret için perşembe günü İtalya’nın başkenti Roma'ya uçurmak için gönüllü pilot bulunamadı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail devletine ait havayolu şirketi El Al'ın Netanyahu'nun İtalya ziyareti için açtığı ilana başvuru süresinin yerel saatle 14.00'de sona erdiği ve pilotlardan hiçbirinin Netanyahu ve eşini uçurmak için başvuru yapmadığı ifade edildi.

Haberlerde, pilotların Netanyahu'nın tartışmalı yargı reformuna karşı oldukları için söz konusu uçuşa başvuru yapmayarak tepkilerini gösterdikleri iddia edilirken, bazı haberlerde ise Netanyahu'nun Boeing 777 tipi uçakla İtalya'ya uçmak istemesi ve söz konusu uçak için uygun pilot bulmakta zorlanıldığı öne sürüldü.

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Başvuruların kapanmasından kısa bir süre sonra El Al'dan yapılan açıklamada, filodaki kalifiye pilot eksikliğine dikkat çekilerek, "Başka şeylerin yanı sıra, 777 filosundaki kalifiye pilotların azlığı nedeniyle, Başbakan uçuşuna personel alımı konusu henüz geçmişte sayısız kez yaptığımız gibi şirketin prosedürlerine uygun olarak sonuçlandırılmadı. Ülkenin var olduğu yıllar boyunca El Al, devlet başkanlarını önemli siyasi misyonlara uçurdu ve gelecekte de ihtiyaç duyulduğunda bunu yapmaya devam edecek" denildi.

El Al, Covid-19 salgını sırasında uçuşlarını askıya almasından bu yana hala tam olarak hizmete geri dönemedi.

Pilot krizi devam etmesi halinde Netanyahu ve eşinin, Boeing 777 yerine Boeing 737 tipi yolcu uçağı ile uçması ya da yurt dışından uçak kiralanması bekleniyor.

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