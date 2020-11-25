Netanyahu ve BAE lideri Al Nahyan 2021 Nobel BarÄ±ÅŸ Ã¶dÃ¼lÃ¼ne aday gÃ¶sterildi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benjamin Netanyahu ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE)Â Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'Ä±nÂ Ä°srail ile Arap Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki normalleÅŸme anlaÅŸmasÄ±na vesile olmalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla 2021 Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'ne aday gÃ¶sterildi.

Ä°rlanda'daki barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nda Ã¼stlendiÄŸi rol nedeniyle 1998'de Nobel Ã¶dÃ¼lÃ¼ alan David Trimble'nin Netanyahu ve Al Nahyan'Ä± aday gÃ¶sterdiÄŸi kaydedildi.

Her iki lider barÄ±ÅŸ Ã¶dÃ¼lÃ¼ne aday gÃ¶sterilse de OrtadoÄŸuâ€™daki siyasi kriz, istikrarsÄ±zlÄ±k baÅŸta olmak Ã¼zere, Filistin, Yemen ve Libya'daki birÃ§ok sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebebiyet veren Ã§atÄ±ÅŸma ve iÃ§ savaÅŸlarÄ±n baÅŸ aktÃ¶rleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

AL NAHYAN Ã–NCÃœLÃœÄžÃœNDEKÄ° BAE, YEMEN'DEKÄ° Ä°Ã‡ SAVAÅžIN Ã–NEMLÄ° AKTÃ–RÃœ

BAE Veliaht Prensi Al Nahyan, Arap BaharÄ±'nda ortaya Ã§Ä±kan aktÃ¶rleri bastÄ±rma ve eski rejimlerin temsilcilerini destekleme politikasÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kan bir isim.

Al Nahyan'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki BAE, baÅŸta Yemen'deki iÃ§ savaÅŸ olmak Ã¼zere Libya'daki Ã§atÄ±ÅŸmalar, Filistin meselesi ve bÃ¶lgedeki bÃ¶lÃ¼nmeyi derinleÅŸtiren taraf olarak isminden sÃ¶z ettiriyor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) gÃ¶re, BAE'nin de Ã¶nemli bir aktÃ¶r olduÄŸu Yemen'deki iÃ§ savaÅŸta ÅŸimdiye kadar 112 bin kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ ve bunlarÄ±n 2 bin 138'i Ã§ocuk olmak Ã¼zere toplamda 12 bini sivillerden oluÅŸturuyor.

14 milyon Yemenlinin aÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nda olduÄŸu iÃ§ savaÅŸta BAE'nin Ã¼lkedeki askeri varlÄ±ÄŸÄ± halen de devam ediyor. BM tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan farklÄ± tarihlerdeki belgelere gÃ¶re BAE kendi askeri varlÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, 90 bin Yemenli savaÅŸÃ§Ä±yÄ± da destekliyor.

BM Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kurulan UluslararasÄ± Yemen Heyeti, 9 EylÃ¼l'de yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± detaylÄ± bir raporda, Ã¼lkede Suudi Arabistan ve BAE olmak Ã¼zere tÃ¼m taraflarÄ±n uluslararasÄ± insan haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini ve taraflarÄ±n savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸine dair makul delilleri olduÄŸunu bildirmiÅŸti.

Ãœlkenin Ã¶nemli petrol gelirlerini bÃ¶lgesel nÃ¼fuzunu artÄ±rma ve konumunu gÃ¼Ã§lendirme pahasÄ±na kullanan Al Nahyan, Yemen'in yanÄ± sÄ±ra Libya'daki istikrarsÄ±zlÄ±k ve Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¶nemli isimleri arasÄ±nda gÃ¶steriliyor.

Al Nahyan, Libya'da 2014'te yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalÄ± seÃ§imin ardÄ±ndan MÄ±sÄ±r'daki darbeye Ã¶zenerek benzer bir giriÅŸimde bulunan LibyalÄ± General Halife Hafter'e aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde destek veriyor.

Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Hafter ile yakÄ±n iliÅŸkiler geliÅŸtiren Al Nahyan, hÄ±rslÄ± generalin Ã¼lkenin tamamÄ±nÄ± ele geÃ§irmesi iÃ§in koÅŸulsuz ekonomik, diplomatik ve askeri destek saÄŸladÄ±.

BÄ°NYAMÄ°N NETANYAHU

Binyamin Netanyahuâ€™nun baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde aralarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da kadÄ±n ve Ã§ocuÄŸun da olduÄŸu 3 bin 500â€™e yakÄ±n Filistinli, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda ÅŸehit edildi, binlercesi yaralandÄ±.

Ä°srail'in Filistin'e karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± baskÄ± ve ihlallerin baÅŸ mimarlarÄ±ndan biri olarak gÃ¶sterilen ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸleriyle Ã¶ne Ã§Ä±kan Netanyahu, Ä°srail ordusu tarafÄ±ndan abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'ne dÃ¼zenlenen 2 kanlÄ± saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

Filistinliler aÃ§Ä±sÄ±ndan kabusa dÃ¶nen ve hÃ¢lÃ¢ devam eden Netanyahu yÃ¶netimi oldukÃ§a kanlÄ± geÃ§ti.

Ä°srailli insan haklarÄ± kuruluÅŸu B'Tselem'in verilerine gÃ¶re, Netanyahu'nun aralÄ±ksÄ±z olarak baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ 2009'dan bu yana iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ile abluka altÄ±ndaki Gazze'de 3 bin 500â€™e yakÄ±n Filistinli Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda ÅŸehit oldu.

Ä°srail saldÄ±rÄ±larÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Filistinlilerden 799â€™u Ã§ocuk, 342â€™si de kadÄ±n.





Ä°KÄ° KEZ GAZZE'YE BÃœYÃœK Ã‡APLI SALDIRI EMRÄ° VERDÄ°

Netanyahu dÃ¶nemindeki Ä°srail saldÄ±rÄ±larÄ±nda en aÄŸÄ±r bedeli Gazze Åžeridi Ã¶dedi.

Yedi kez baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Netanyahu, Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik 2012'deki "Bulut SÃ¼tunu Operasyonu" ve 2014'teki "Koruyucu Hat Operasyonu" isimli saldÄ±rÄ±larÄ±n emrini veren kiÅŸi oldu.

Can kaybÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Gazze'de bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±mlara yol aÃ§an bu iki saldÄ±rÄ±, son yÄ±llarda Ä°srail'in Filistinlilere yÃ¶nelik katliamlarÄ±nda Ã¶n sÄ±ralarda yer alÄ±yor.

B'Tselemâ€™in verilerine gÃ¶re, Ä°srail'in 2012'de Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 167 Filistinli yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

2014 EN KANLI YILLARDAN BÄ°RÄ° OLDUÂ

Netanyahu'nun baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail'in 8 Temmuz'da Gazze'ye baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±lar nedeniyle 2014, Filistin tarihindeki en kanlÄ± yÄ±llardan biri oldu.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) raporuna gÃ¶re, Ä°srail ordusu 50 gÃ¼n boyunca 6 bin hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 50 bine yakÄ±n tank ve top atÄ±ÅŸÄ±yla Gazze'yi vurdu.

Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ±nda 551â€™i Ã§ocuk, 299â€™u kadÄ±n olmak Ã¼zere 2 bin 251 Filistinli ÅŸehit oldu, 11 binden fazla kiÅŸi de yaralandÄ±, 1500â€™den fazla Ã§ocuk da yetim kaldÄ±.

Filistin makamlarÄ±, Ã¶zellikle hava saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle harabeye dÃ¶nen ÅŸehirde 28 bin 366 evin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bunlardan 3 bin 329'unun tamamen, 23 bin 445'inin kÄ±smen yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

SaldÄ±rÄ±lar nedeniyle altyapÄ±sÄ± aÄŸÄ±r hasar alan Gazze'de 65 bin Filistinli evsiz kaldÄ±.

DÃœNYANIN GÃ–ZÃœ Ã–NÃœNDE KATLÄ°AMÂ

Gazze'ye dÃ¼zenlenen en kanlÄ± saldÄ±rÄ±lar arasÄ±nda gÃ¶sterilen 2012 ve 2014 saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n emrini veren Netanyahu baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail gÃ¼Ã§leri 2018â€™de bÃ¶lgede yeni bir katliama imza attÄ±.

Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart 2018â€™de baÅŸlayan ve aylarca sÃ¼ren "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerde, Ä°srail askerleri, Filistinlilere karÅŸÄ± gerÃ§ek mermi de dahil olmak Ã¼zere aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±ndan geri durmadÄ±.

Netanyahu yÃ¶netimi, Gazze Åžeridi'ne 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden uygulanan ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile topraklarÄ±ndan zorla sÃ¼rÃ¼len Filistinli mÃ¼ltecilere geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ± verilmesi talebiyle sÄ±nÄ±rda dÃ¼zenlenen barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere dahi tahammÃ¼l edemedi.

Yerel televizyonlarÄ±n canlÄ± yayÄ±nlarla takip ettiÄŸi gÃ¶sterilerde Ä°srail askerleri dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde Filistinlileri katletti.

Gazze'deki insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinden El Mezanâ€™Ä±n verilerine gÃ¶re, gÃ¶sterilerde 215 Filistinli Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilirken, binlerce Filistinli de yaralandÄ±.

Ä°srail'in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin arasÄ±nda 47 Ã§ocuk, 2 kadÄ±n, 4 saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, 2 gazeteci ve 9 engelli de yer alÄ±yor.