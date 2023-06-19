Netanyahu vazgeçmiyor: Yargı reformu yeniden

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce tepkiler üzerine “rafa kaldırdığı” reform planını ilerletme kararı aldıklarını söyledi. Haftalık kabine toplantısının başında Netanyahu, konuyu bu hafta ele alacaklarını açıkladı. İlk olarak ocak ayında duyurulan plan, hükümetin yargı erki üzerindeki kontrolünü arttırıyor.

Plan, Yüksek Mahkeme’nin otoritesini zayıflatırken, yargıç atamasında siyasilere daha fazla güç veriyor. Haftalardır her cumartesi düzenleme karşıtı eylem yapan İsrailliler, sivil uçuşlardan eğitime hayatı her alanda aksatınca hükümet mart sonunda, “müzakere için” yasama sürecine ara vermişti.