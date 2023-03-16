Netanyahu uzlaşmayı reddetti! Cumhurbaşkanı'ndan iç savaş uyarısı

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Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesi ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri ve büyük protestolara neden oldu.

HAYFA LİMANI ABLUKAYA ALINDI

Hükümetin tartışmalı yargı reformuna karşı ülke çapında protestolar devam ederken sabah saatlerinde donanma gazilerinden oluşan bir grup, teknelerle Hayfa limanını ablukaya aldı ve ticari gemilerin limana girişini kapattı. Yargıtay binasına giden yol kırmızı ve pembe renge boyandı. Polis, belediye çalışanı kılığında ve yüzleri maskeli olarak Kudüs'teki ana yolları boyadıklarından şüphelenilen 5 göstericiyi tutukladı.



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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkedeki krizin giderek derinleşmesinden dolayı devreye girdi ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya uzlaşı çağrısında bulundu. Ancak daha önce de geri adım atmayacağını belirten Netanyahu bu çağrıyı anında reddetti.

Netanyahu daha önce yaptığı bir açıklamada, "Polise karşı şiddeti, yol kesmeyi veya kanun ihlalini kabul etmeyeceğiz. Gösteri hakkı anarşi hakkı değildir" demişti .İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise bazı göstericilerin polise taş attığını ve polisin "anarşistlerin" isyan çıkarıp yolları kapatmasını engellemek için elindeki tüm araçları kullanacağını ifade etmişti.



Batı medyası bugün Herzog'un yasayı erteleme ve müzakere etme çağrılarını reddeden Netanyahu'yu 'krizi derinleştirmekle' suçlarken, Herzog 'iç savaş' konusunda uyarıda bulundu. Herzog, ulusal televizyonda yayınlanan açıklamasında iç savaş ihtimalinin gözardı edilemeyeceğine dikkat çekerek 'uçurum artık dokunma mesafesinde' dedi.



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Muhalefet partisi lideri ve eski savunma bakanı Benny Gantz da Netanyahu'yu uyardığı açıklamasındademişti.

ÜLKEDEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

İsrail başbakanı Netanyahu geçtiğimiz hafta dağıtılan ön seyahat programına göre Berlin ziyaretinden Cuma günü dönecekti ancak programını kısa keserek Perşembe günü döneceğini bildirdi. Yerel medyada yayınlanan haberlere göre

Netanyahu ziyaretini koalisyon üyeleri ile yapacağı görüşme için erteledi.

Öte yandan yüzlerce protestocu, başbakanın Berlin'e gidişini engellemek amacıyla havaalanına geldi.



Uluslararası ajanslar ülkedeki protestolardan dikkat çeken fotoğrafları yayınlarken bir grup kadının 'Damızlık Kızın Öyküsü' dizisi karakterleri gibi giyinip protestolara destek verdiği görüldü.