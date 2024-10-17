Netanyahu uzlaşmaya yanaşmıyor: Ateşkesi reddedip Lübnan’a saldırdı

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Ülkenin güneyinde bulunan Kana ve Nebatiye’yi hedef aldığı saldırılarda, aralarında Nebatiye Belediye Başkanı Ahmad Kahil’in de bulunduğu en az 21 sivil yaşamını yitirdi. İsrail ordusu 2006’daki savaşta da Kana’da yer alan bir sivil apartmanı vurmuş, olayda 37’si çocuk 60 sivil öldürülmüştü. Lübnan’ın güneyinin yanı sıra İsrail savaş uçakları başkent Beyrut’a da bombardıman gerçekleştirdi. Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin İsrail’in ABD’ye ülkenin başkentine yönelik saldırıları engelleyeceğine dair güvence verdiğini söylemesine rağmen İsrail altı gün sonra ilk kez Beyrut’un güneyini vurdu.