Netanyahu tutuklanmaktan korkuyor

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ABD ve İsrail, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya karşı “tutuklama emri” çıkarmasını engellemeye çalışıyor. Haaretz gazetesi İsrailli üst düzey isimler hakkında bu hafta tutuklama emri verilebileceğini yazarken Walla medya kuruluşundan Ben Caspit’a göre, Netanyahu “olağandışı bir stres” altında.

3 İSİM HEDEFTE

Hollanda’nın Lahey kentinde yer alan UCM’nin kişileri yargılama yetkisi bulunuyor. İsrail medyasında yer alan haberlere göre UCM savcısı Karim Khan, Gazze’de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle, bu hafta üst düzey İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarmaya hazırlanıyor. Söz konusu emrin Netanyahu ile beraber İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’yi de kapsayacağı belirtildi. Netanyahu’nun hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı “İsrail, UCM’nin, kendisini savunma hakkını baltalamaya yönelik herhangi bir girişimi asla kabul etmeyecektir. Mahkemenin İsrail’in askerlerine ve tanınmış şahsiyetlerine yönelik tehdidi skandal niteliğindedir” paylaşımı da bu yönde bir kararın çıkacağı şeklinde yorumlandı.

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PUTİN TARİFESİ Mİ

UCM’nin kararlarına temel olan Roma Tüzüğü’ne imza atan 124 devletin İsrailli yetkililerin kendi topraklarına gelmesi durumunda tutuklayıp mahkemeye iade etmesini gerektirecek. Daha önce Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı tutuklama emri çıkarılmıştı. İsrail ve ABD, Roma Tüzüğü’nü imzalamayan ülkeler arasında yer alıyor.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Walla haber sitesine göre Netanyahu, Khan’ı kararını ertelemeye ikna etmek için Batılı ülkelerin yanı sıra ABD ile yoğun diplomasi yürütüyor. Tutuklama emrini önlemek için başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere birçok isimle “durmaksızın” telefon diplomasisi yürüten Netanyahu dün yine Biden ile telefonda görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, görüşmede Biden’ın Refah’a saldırıya ilişkin tutumunu yinelediği kaydedildi. UCM’den tutuklama emri çıkması durumunda, BM’nin devletlerin işlediği suçlarla ilgilenen organı Uluslararası Adalet Divanı’nda Gazze’de soykırım iddiasıyla yargılanan İsrail’in uluslararası arenadaki konumu zarar görebilir.

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AŞIRICI BAKANDAN YİNE SKANDAL SÖZLER: NEDEN ESİR ALIYORUZ ÖLDÜRELİM

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, yine skandal bir çıkışla gündeme geldi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Ben Gvir kısa süre önce yapılan bir güvenlik toplantısında “Gazze’deki operasyonlar sırasında bu kadar çok Hamas militanını tutuklamak yerine bazılarının öldürülüp öldürülemeyeceğini” sordu. Ben Gvir, toplantı sırasında Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin yüzlerce Hamas savaşçısının tutuklandığı yönündeki raporunun ardından “Neden bu kadar çok tutuklama var? Birazını öldüremez miyiz? Bu kadar çok tutuklananla ne yapacağız? Askerler için tehlike arz ediyorlar” dedi. Halevi ise “Kim için tehlikeli? Elleri havada dışarı çıkanları vurmuyoruz. Bizimle savaşanları vuruyoruz” şeklinde yanıt verdi.