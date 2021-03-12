Netanyahu: Türkiye ile doğalgazı görüşüyoruz

23 Mart’ta yapılacak seçimler öncesi Bat-Yam kentinde seçmenleriyle bir araya gelen Netanyahu, doğalgaz ile ilgili soru üzerine, “Gaza doğru ilerliyoruz. Mısır’la konuşuyoruz, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) ile konuşuyoruz. Yunanistan ile konuşuyoruz. Tüm ülkelerle konuşuyoruz. Hatta Türkiye ile de konuşuyoruz ve bu iyi bir şey” dedi. Geçtiğimiz günlerde İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de, Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını söylemişti.