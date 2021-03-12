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Dünya
Haber Giriş: 12.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Netanyahu: Türkiye ile doğalgazı görüşüyoruz

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Netanyahu: Türkiye ile doğalgazı görüşüyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, doğalgaz konusunda Türkiye ile görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

23 Mart’ta yapılacak seçimler öncesi Bat-Yam kentinde seçmenleriyle bir araya gelen Netanyahu, doğalgaz ile ilgili soru üzerine, “Gaza doğru ilerliyoruz. Mısır’la konuşuyoruz, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) ile konuşuyoruz. Yunanistan ile konuşuyoruz. Tüm ülkelerle konuşuyoruz. Hatta Türkiye ile de konuşuyoruz ve bu iyi bir şey” dedi. Geçtiğimiz günlerde İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de, Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını söylemişti.

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