Netanyahu Trump’tan destek peşinde

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya başta olmak üzere 10 ülkenin peş peşe Filistin’i tanıması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere Arap ve Müslüman liderlerle Gazze planını görüşmesi gibi Filistin lehine olumlu gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu akşam Trump’la bir araya gelmesi bekleniyor. İsrail’in uluslararası arenada giderek yalnızlaştığı bu tabloda, Netanyahu Trump yönetiminin Gazze savaşı için hazırladığı 21 maddelik planı kendi istekleri doğrultusunda değiştirmeye çalışabilir.

‘DÜZELTME’ İSTİYORMUŞ

İsrail’de “merkezci” bir bakış açısıyla yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesine göre Tel Aviv yönetimi, ABD’nin 21 maddelik teklifindeki maddelerin çoğunu kabul edilebilir hatta “İsrail’e uygun” buluyor. Ancak habere göre Başbakan Netanyahu, Trump’la bugün gerçekleşecek görüşmesinden önce “bazı bölümlerin” düzeltilmesini istiyor. ABD merkezli anti-siyonist haber sitesi Mondweiss’e göre ise Netanyahu’nun görüşmede masaya koyacağı Gazze hedefi, “Trump’ın planını reddetmeden soykırımı sürdürmek” olacak. Buna göre, Gazze Şehri’ndeki “askeri operasyonların tamamlanmasının ardından” aşamalı bir geri çekilme başlatılacak.

AŞIRICILARDAN BASKI VAR

Netanyahu ülkesindeki aşırılıkçı kanadın baskısı altında görüşmeye gidiyor. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Netanyahu’ya Hamas’a karşı “zafer kazanmadan savaşı sona erdirme yetkin yok” diyerek çıkıştı. İsrail merkezli Kanal 12’ye göre ise yine aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump’ın barış planına ilişkin “Filistin Yönetimi’nin Gazze ve Batı Şeria’nın yönetiminde hiçbir rolü olmaması; Hamas’ın tamamen dağıtılması ve silahsızlandırılması ve İsrail’in Filistin devletini tanımadan Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmesi” olmak üzere üç talepte bulundu. Bu arada Trump’ın damadı Jared Kushner ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Netanyahu’nun, Trump görüşmesi öncesinde Gazze planındaki değişiklik taleplerini görüşmek üzere bugün New York’ta bir araya gelecekleri belirtildi.

‘İLHAK HEYETİ’ ABD’DE

Jerusalem Post (JPost) gazetesi Netanyahu’nun görüşmede Trump’ın geçen hafta “izin vermeyeceğini” söylediği işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakı meselesini de gündeme getireceğini yazdı. Bu bağlamda işgal altındaki Batı Şeria’daki belediye başkanları ve yerel yöneticileri temsil eden Yesha Konseyi de, Netanyahu’nun Trump ile görüşmesi öncesinde ABD’ye “acil bir heyet” gönderme kararı aldı. Heyet, Batı Şeria’nın tamamen İsrail egemenliği altına alınması gerektiğini ve bu kararın yalnızca Netanyahu’ya ait olduğunu savunacak.

SURİYE DE GÜNDEMDE

Trump-Netanyahu görüşmesinde İsrail-Suriye anlaşmazlığı da masadaki konulardan biri. Jpost, Netanyahu’nun İsrail’in güvenlik taleplerini ileteceğini aktardı. Netanyahu, Suriye’nin güneyinde İsrail sınırı boyunca silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulmasını istiyor.

DÜNYA BARIŞI KONUŞSA DA GAZZE’DE VAHŞET SÜRÜYOR

Dünya Gazze için “ateşkes sonrası” senaryolarını değerlendirmeye başlamışken, yaklaşık iki yıldır İsrail’in ablukası altında acı dolu günlerin geçtiği Gazze’de “gerçeklik” henüz değişmiş değil. İsrail ordusu, tankların nüfusun yoğun olduğu Sabra, Tel El-Hava, Şeyh Rıdvan ve Al-Nasıl mahallelerine doğru ilerlemeye başladı. Gazze Şehri’ndeki el-Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Selmiye, sağlık ekiplerinin İsrail tanklarının hastane yakınlarına yaklaşmasından ve hastaneye erişime izin vermemesinden endişe duyduklarını açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre son 24 saatte İsrail ateşi sonucu en az 77 kişi hayatını kaybetti, 379 kişi ise yaralandı. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde de iki buçuk aylık bir bebek yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.