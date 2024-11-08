Netanyahu, Trump’la konuştu saldırılara devam etti

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Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, ikilinin “İsrail’in güvenliği için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıkları” ve “İran tehdidini ele aldıkları” belirtildi. Telefon görüşmesinin ardından İsrail, Lübnan’da başkent Beyrut ve güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusunda Bekaa Vadisi ve Baalbek’te 50 kişinin, güney kasabalarına yönelik bombardımanlarda da 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

GAZZE’NİN KUZEYİ KAPATILACAK

Ayrıca İsrail’in 6 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nin kuzeyini ikiye bölmeyi planladığı; Gazze kenti, Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerine girişin kapatılacağını bildirildi. İsrail medyasına konuşan askeri yetkililer bu bölgelerde “artık sivil kalmadığını” belirterek insani yardımın sadece güney bölgelerine verileceğini söyledi. Kuzeyde halihazırda 95 bin kadar Gazzelinin kaldığı düşünülüyor.