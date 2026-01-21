×
Netanyahu, Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetini kabul etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın “Gazze Barış Kurulu”na katılma davetini kabul etti. İsrail Başbakanlık Ofisi, kararın Gazze’deki ateşkesi denetlemek amacıyla kurulan girişim kapsamında alındığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle oluşturulan Barış Kurulu’na katılacağı bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi, yayınladığı sosyal medya mesajıyla Netanyahu'nun Barış Kurulu'na katılma kararını doğruladı.

Netanyahu'nun Başbakanlık Ofisi, Gazze’deki ateşkes sürecini denetlemek amacıyla oluşturulan dünya liderlerinin davet edildiği kurula Netanyahu'nun da dahil olacağını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini kabul ettiğini ve dünya liderlerinden oluşacak Barış Kurulu'na üye olacağını açıkladı."

GAZZE BARIŞ KURULU

ABD Başkanı Donald Trump, yalnızca Gazze’deki yönetim ve yeniden inşa sürecini denetlemeyi değil, aynı zamanda “çatışma tehdidi altında bulunan bölgelerde kalıcı barışı sağlamayı” hedefleyen Barış Kurulu’na dünya liderlerini davet etmeyi sürdürüyor.

Kurulun başkanlığını bizzat üstlenen Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fas Kralı 6’ncı Muhammed ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderleri yapıya katılmaya çağırdı. ABD merkezli Axios’a konuşan üst düzey bir yetkili, toplamda 58 lidere davet gönderildiğini bildirdi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Trump’ın uzun süredir eleştirdiği ve BM’ye alternatif ya da rakip bir yapı olarak değerlendirilen Barış Kurulu için davet almadığı belirtildi.

