Netanyahu Trump’a şikâyete gitti: Türkiye övgüsü dinleyip döndü

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ABD Başkanı Donald Trump’ı göreve geldiği 20 Ocak’tan bu yana ikinci kez ziyarete giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray turunda umduğunu bulamamış gibi görünüyor. Türkiye’yi “şikâyete” gittiği Trump’tan Türkiye övgüsü dinleyen Netanyahu, ajandasındaki diğer konu başlıklarında da aradığı desteği bulamadı. İsrail Başbakanı’nın gündemindeki İran tehdidi ve gümrük vergileri gibi konularda da Trump İsrail lehine taahhütler vermekten kaçınırken, ülke basını Netanyahu’yu topa tuttu. Times of Israel gazetesi Oval Ofis’teki görüşmeyi Netanyahu’ya vurulan “üç darbe” olarak nitelendirirken, Türkiye konusu da bunlardan biriydi.

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BASKI ÇABASI VARDI

Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024’ten sonra Suriye’deki askeri altyapıya yönelik büyük bir saldırı harekâtı düzenleyen İsrail, ayrıca ülkenin güneyindeki işgalini de güvenlik endişelerini gerekçe göstererek genişletmişti. Türkiye’nin yeni Şam yönetimiyle kurduğu yakın ilişkiden rahatsızlığını dile getiren Tel Aviv yönetimi özellikle son dönemde Türkiye’ye yönelik bu konuda baskı oluşturma çabasındaydı. İsrail basını Ankara-Şam arasındaki askeri işbirliği yakınlaşmasını İsrail’e yönelik bir güvenlik sorunu olarak satmaya çalışırken, İsrailli bakanlar da Türkiye’nin bölgede oynadığı aktif rolden rahatsızlığını açıkça dillendirmeye başladı. Nitekim Türkiye’ye karşı aradığı desteği Şam’da ve bölge genelinde bulamayan İsrail Başbakanı, Washington’a hareket etmeden önce gündem maddelerinden birinin de İsrail-Türkiye ilişkileri olacağını duyurdu.

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‘GÜÇLÜ, AKILLI, SEVİYORUM’

Oval Ofis açıklamalarında Türkiye konusunu Trump’tan önce gündeme getiren Netanyahu, “Suriye’nin Türkiye tarafından İsrail’e saldırmak için bir üs olarak kullanılabileceği” tezini yineledi ve olası bir çatışmadan kaçınmak için “ABD Başkanı’ndan daha iyi bir aracı” bulamayacaklarını ifade etti. Soru üzerine konuya giren Trump ise Netanyahu’nun “endişelerinden” ziyade Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a övgülerde bulundu. Erdoğan ile birbirlerini çok sevdiklerini belirten ABD Başkanı, Türkiye ile hiç sorun yaşamadıklarını söyledi. Trump, Türkiye’nin Suriye’deki etkili rolüne atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Bakın güçlü bir adam, çok akıllı bir adam, kimsenin yapmayı beceremediği bir şeyi yaptı” dedi. Netanyahu’ya dönerek, “Senin Türkiye ile herhangi bir problemin varsa çözebiliriz” diyen ABD Başkanı, “Tabii makul olman lazım” diye konuştu.

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TEL AVİV’E VERGİ VE ‘ÇOK PARA VERİYORUZ’ ŞOKU

Times of Israel gazetesi dışında muhafazakâr Hayom, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Siyonist İsrail’e” yönelik bedduasından iki hafta sonra Trump tarafından Netanyahu’nun önünde övüldüğüne dikkat çekti. Amerikan The Hill de Trump’ın Erdoğan ile yakın ilişkisinin Netanyahu için “çetrefilli bir konu” olduğunu yazdı. ABD Başkanı, Netanyahu’ya diğer konu başlıklarında da umduğunu vermedi.

Trump, İran konusunda İsrail’i desteleyen açıklamalar yapmak yerine Washington-Tahran arasında görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Amerikan Axios haber sitesi Netanyahu’nun Washington’da İran ile ilgili bilgilendirildiğini belirtirken Hayom gazetesi İsrail heyetinin konuyla ilgili önceden bilgilendirilmediğini yazdı. Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu ve İsrail’e de yüzde 17’lik oranla uygulanan ek gümrük vergilerinde de Netanyahu ABD Başkanı’ndan ayrıcalıklı bir yaklaşım görmedi.

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Hatta Trump’ın, “Unutmayın, biz İsrail’e çok yardımcı oluyoruz. İsrail’e yılda 4 milyar dolar veriyoruz, bu çok. Bunu herkes yapmıyor” ifadelerini kullandıktan sonra Netanyahu’yu bunun için tebrik etmesi, İsrail basınında “alaycı” bir tavır olarak algılandı. Netanyahu, Washington’a hareket etmeden önce gümrük vergileri sonrası Trump ile görüşecek ilk lider olmasının iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin göstergesi olduğunu söylemiş, ziyaretten bir gün önce Tel Aviv yönetimi tüm ABD mallarına gümrük vergisini kaldırdığını duyurmuştu.

İSRAİLLİ GAZETECİ: UTANÇ VERİCİYDİ

Özellikle ABD-İsrail ilişkilerine yönelik çalışmalarıyla tanınan İsrailli gazeteci Barak Ravid de görüşmeyi, Netanyahu’nun “en kötü Oval Ofis ziyareti” olarak tanımladı. Netanyahu’nun diğer ABD Başkanlarına karşı reaksiyon gösteren bir tavrı olduğunu belirten Ravid, Trump karşısında ise “oturup, gülümseyip, sessizce (söylenenleri) kabullendiğini” ifade etti. Ravid, yaşanan durumun Netanyahu için “utanç verici ve küçük düşürücü” olduğu yorumunu yaptı.

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ÇİN’E YÜZDE 104’LÜK VERGİ YÜRÜRLÜKTE

Trump’ın endişelere yol açan yeni vergi uygulamalarından en çok rahatsız olan ülkelerden Çin’in misillemesine karşılık veren ABD, Çin’e yüzde 104’lük vergi uygulamasının yürürlüğe girdiğini duyurdu. Trump, 2 Nisan’da Çin’den ithalata yüzde 34 vergi getirmiş, Çin de tepki olarak aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu. Trump, misillemeleri nedeniyle Çin’i yüzde 50 ek tarife uygulamakla tehdit etmişti.