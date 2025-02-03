Netanyahu Trump’a beklentiyle gidiyor: ‘Ortadoğu’da haritayı yeniden çizeceğiz’

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelerin başlamasından hemen önce ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana Beyaz Saray’a davet ettiği ilk yabancı lider olarak Washington’a gitti. Yola çıkmadan önce havalimanında gazetecilere açıklama yapan Netanyahu, Trump yönetimi ile birlikte “Ortadoğu haritasını yeniden çizmeyi umduğunu” söyledi. Gazetecilere İngilizce konuşan İsrail Başbakanı, ABD Başkanı ile yapacağı görüşmenin “Hamas’a karşı yürütülen savaş, tüm İsrailli rehinelerin evlerine dönmesi, İran ve vekil güçleriyle mücadele gibi İsrail ve bölge açısından önemli konuları kapsayacağını” söyledi.

‘DOSTLUĞUMUZ GÜÇLÜ’

Trump’ı ziyaret edecek ilk yabancı lider olmasının “iki ülke arasındaki ittifakın ve iki lider arasındaki dostluğun gücünü” gösterdiğini belirten İsrail Başbakanı, söz konusu işbirliğinin daha önce de önemli sonuçlar verdiğini belirterek Trump’ın ilk döneminde “öncülük ettiği Abraham Anlaşmalarının İsrail ve Arap komşuları arasında tarihi bir barış sağladığını” söyledi. İsrail’in Hamas ve Hizbullah’a karşı saldırılarıyla Ortadoğu haritasını yeniden çizdiklerini savunan Netanyahu, “Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum” ifadesini kullandı.

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İŞGALLERİ HATIRLATTI

Netanyahu’nun açıklaması, İsrail güçlerinin Ortadoğu’daki işgallerini genişlettiği ve Trump’ın Filistinlilerin çıkartılması gerektiği yönünde tartışmalı açıklamalar yaptığı bir dönemde geldi. Lübnan’da ABD’nin de desteğiyle 20 Ocak’ta sona ermesi gereken ateşkes anlaşmasını uzatan İsrail, bu ülkenin güneyindeki askeri varlığını koruyor. İsrail ordusu ayrıca Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden hemen sonra Golan Tepeleri’ndeki işgalini Hermon Dağı’na kadar genişletmiş, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz geçen hafta yaptığı açıklamada buradaki işgallerinin “süresiz” olduğunu açıklamıştı. Son dönemde ABD Başkanı Trump’ın Gazze’nin boşaltılması ve buradaki Filistinlilerin Arap ülkelerine göç ettirilmesi yönündeki sözleri de İsrail’deki aşırılıkçıların desteğini bulmuştu.

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ATEŞKESTE İKİNCİ AŞAMA WASHINGTON’DA GÖRÜŞÜLECEK

Yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün de Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geliyor. İkilinin bu görüşmede Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri başlatacağı, toplantıda İsrail’in pozisyonunun ele alınacağı kaydedildi.

Witkoff’un daha sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve üst düzey Mısırlı temsilcilerle heyetlerin görüşmeleri ve müzakerelerin ilerletilmesi için atılacak adımları ele alacağı ifade edildi. Witkoff’un ateşkes anlaşmasına varılmasında etkili bir rol oynadığı belirtiliyor. Öte yandan Doha’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Al Sani, görüşme sonrası yapılan basın toplantısında müzakerelerin ne zaman başlayacağına dair henüz bir plan olmadığını söyledi.