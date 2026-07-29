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Netanyahu, Trump ile İran görüşmesinin sonucunu açıkladı: 'Diğer yollara başvururuz'

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#Netanyahu-Trump Görüşmesi#İsrail-İran Gerilimi#Nükleer Silah Tehdidi
Netanyahu, Trump ile İran görüşmesinin sonucunu açıkladı: Diğer yollara başvururuz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 11:44

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington yönetimiyle İran konusunda tamamen aynı görüşte olduklarını öne sürdü. Netanyahu, İran'ın nükleer silah sahibi olması diplomasi yoluyla önlenemezse "diğer yollara başvuracaklarını" kaydetti.

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Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile dünkü görüşmesinin "şimdiye kadar yaptığı en iyi görüşmelerinden biri" olduğunu savundu.

Trump ile "İran’ın nükleer silah elde etmesini önlemek" konusunda tam bir görüş birliği içinde olduklarını savunan Netanyahu, diplomasi yoluyla olmazsa "diğer yollarla" hedeflerine mutlaka ulaşacaklarını dile getirdi.

ABD'de yayın yapan Fox News televizyonuna konuşan Netanyahu, ABD Başkanı ile aralarında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını da iddia ederek, iki ülke arasındaki ittifakta çatlak arayanları hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceklerini belirtti.

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Netanyahu'nun "tam görüş birliği içinde oldukları" açıklamasına rağmen İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz dün İran'ın enerji altyapısını saldırılarla hedef almak istediklerini ancak ABD'nin buna izin vermediğini ifade etmişti.

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Netanyahu, Trump ile İran görüşmesinin sonucunu açıkladı: Diğer yollara başvururuz

TUTUKLAMA EMRİNİ YOK SAYDI

Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında çıkardığı tutuklama kararını tanımadığını vurguladı.

BM Genel Kurulu için eylülde yeniden ABD'ye geleceğini söyleyen Netanyahu, "Bu (tutuklama) asla olmayacak. Her şeyden önce New York'a gidiyorum." diye konuştu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için kente gelmesi durumunda onu tutuklamaya yönelik bağımsız yasal yetkileri bulunmadığını ancak federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini açıklamıştı. UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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#Netanyahu-Trump Görüşmesi#İsrail-İran Gerilimi#Nükleer Silah Tehdidi

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