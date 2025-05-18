Netanyahu-Trump gerilimi İsrail basınında: Washington'a giden yol artık Ankara'dan geçiyor

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Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile giderek "sorunlu hale gelen" bir ilişkiye sahip olduğuna dikkat çeken İsrail gazeteleri, Washington ve Tel Aviv arasında eski yakın ilişkilerin devam etmediğini belirtti.

Walla yazarı Ben Caspit, "Washington'a giden yol artık Riyad, Doha, Abu Dabi ve Ankara'dan geçiyor" ifadelerini kullanarak İsrail'in bölgedeki etkinliğinin azaldığını iddia etti. Caspit, ABD-İsrail ilişkilerindeki geleneksel dinamiklerin değiştiğini öne sürdü.

ABD'NİN BÖLGE ÜLKELERİNE SİLAH SATIŞI ENDİŞE YARATTI

İsrailli uzmanlar, ABD'nin bölge ülkelerine ileri teknoloji silah sistemleri satışını endişeyle karşılıyor. Caspit'in yazısında, "Amerikalılar Suudilere hayalet uçaklar, Türklere ise orta menzilli füze bataryaları sağlayacak" ifadeleri dikkat çekti.

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Haaretz gazetesi, İsrail'in bölgedeki niteliksel askeri üstünlüğünün tehlikeye girdiği uyarısında bulundu. Yossi Verter imzalı analizde, ABD'nin bu politikalarının İsrail'in bölgesel konumunu uzun vadede zayıflatacağı öngörüldü.

NETANYAHU-TRUMP GERİLİMİ

The Jerusalem Post'ta Amotz Asa-el, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Netanyahu'ya mesafeli davrandığını yazdı. ABD'nin İran'la müzakerelere başlaması, Husilerle ateşkes ve Suriye yaptırımlarını kaldırması gibi adımların İsrail hükümetini zor durumda bıraktığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth yazarı Avi Askhenazi ise ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İsrail'i ziyaret etmemesini diplomatik soğukluğun göstergesi olarak yorumladı. Askhenazi, "Amerikalılar İsrail'e jest yapmaya niyetli değil" ifadesiyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

BÖLGESEL DENGELERDE DEĞİŞİM

İsrailli uzmanlar, Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesini ve bölgesel işbirliği vurgusunu Netanyahu hükümeti için "travmatik" olarak nitelendirdi. Analizlerde, İsrail'in geleneksel ABD desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

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Haberlerde, Gazze'deki ABD-Hamas müzakereleri ve F-35 satışı tartışmaları da İsrail-ABD ilişkilerindeki gerilimi artıran diğer faktörler olarak öne çıktı. İsrail basını, bu gelişmelerin ülkenin bölgesel konumunu derinden etkileyebileceği uyarısını yaptı.

Trump ve Şara, ABD Başkanı'nın Suudi Arabistan ziyareti sırasında bir araya gelmişti. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine toplantının ardından Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmuştu.

JD VANCE İSRAİL'E UĞRAMAYACAK

Kanal 12 televizyonu, Papa 14. Leo'nun göreve başlama törenine ABD heyetine başkanlık etmek üzere katılacak olan Vance'in, buradan İsrail'e geçebileceğini aktardı. Bu ziyaretin ABD-İsrail ilişkilerinde sorun olduğuna dair yorumlara bir cevap niteliği taşıyacağı değerlendirmesini yaptı.

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Buna karşın, İsrail basını kısa bir süre sonra, Vance'in Vatikan'dan ABD'ye döneceğini yazdı.

Israel Hayom gazetesinin Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, Vance'in İsrail'i ziyaret edeceği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve Vatikan sonrası başka bir uluslararası seyahat planlanmadığı kaydedildi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in pazartesi günü ABD'ye döneceği bildirildi.